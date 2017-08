Los médicos amputan el pie derecho a Bernardo Pantoja

Bernardo Pantoja, padre de Anabel Pantoja y hemano de Isabel, sufre graves problemas de salud desde hace tiempo. Varias fuentes apuntan a que la diabetes ha hecho mella en su cuerpo y Bernardo tuvo que ser intervenido este lunes en el Hospital Vírgen del Rocío de Sevilla. El desenlace no fue el que la familia deseaba después de varias complicaciones y finalmente, a Bernardo le fue amputado el pie derecho desde el tobillo, tal y como desveló el programa Sálvame.

El hermano de la tonadillera está estable y ahora se enfrenta a un largo periodo de recuperación, aunque su vida no corre peligro. Junto a él han estado en todo momento su actual pareja y su hija Anabel, que se encuentran muy afectadas por la decisión tomada por los médicos para salvar la vida de Bernardo.

Sin embargo, no toda la familia Pantoja ha estado a su lado. A pesar de la buena relación de Anabel con su tía y sus primos, su padre no se habla con su tía Isabel. Las rencillas familiares comenzaron cuando Bernardo desveló cierta información familiar sensible, algo que a la artista jamás le perdonó. Isabel y sus hijos Kiko y Chabelita se encuentran de vacaciones en Ibiza y no se espera que pasen por Sevilla para visitar a Bernardo Pantoja, aunque sí se mantienen pendientes de su evolución.