María Jesús Ruiz se sentaba ayer en Sábado Deluxe junto a su actual pareja y padre de su hija, Julio Ruz, para aclarar lo sucedido en torno a la presunta detención a la que fue sometido Ruz.

Recordemos que la actual pareja de Ruiz, como ya ha contado en diversas ocasiones, estuvo detenido durante unas horas, lo que duró su declaración ante la Policía. En ningún momento fue contra su voluntad, fue él quien quiso cumplir con la orden.

Ayer en Sábado Deluxe la modelo añadió y aclaró algunos detalles de este asunto. Julio Ruz afirma que su empresa personal sí tiene una deuda de 108.270 euros que se está abonando actualmente pero que este tema no está relacionado con la detención.

María Jesús Ruiz declaró en el programa su ciega confianza en Ruz, con quien mantiene una relación perfecta. Pero la pareja aseguró a María Patiño que existe una mano negra y que quien está detrás de todo esto sería Gil Salgado, la polémica ex pareja de María Jesús que recordemos tuvo problemas muy graves con la justicia. Ruz afirmaba tiener pruebas que demostrarían este hecho: "Mis abogados han conseguido declaraciones de los trabajadores asegurando que les paga para que hablen mal de nosotros".

Durante la entrevista se vivieron momentos muy tensos entre Kike Calleja y la ex Miss España. El colaborador estaba en contacto con Gil Silgado y daba voz a los mensajes que éste le transmitía, lo que afectó visiblemente a María Jesús, cuyos ojos denotaban la tristeza que le produce toda esta situación, sobre todo por sus hijas... y su madre, a quien la modelo pidió no nombrar.

Calleja, que ya había recriminado a María José no leer en alto los mensajes de Silgado que él mismo le mostraba en su teléfono móvil, no dudó entonces en corregir a la modelo, que se encaró con él en medio del plató ante unos atónitos Mila Ximénez y Kiko Matamoros.

"Sólo rezo y lloro mucho (...) yo respeto todo, me guste más o menos", decía el mensaje de Gil Silgado. Ella insistió en leerlo todo, incluso la parte que Calleja insistió en que era privada. El pique fue a más cuando Calleja nombró a la madre de María José, que ya había hablado al respecto de ese tema anteriormente.

"A mi madre no la metas, que era una señora y no has conocido otra como mi madre y de señoría tienes bastante poco". Calleja no dudó en contestar a la enfadada María José, que espetó ante todos los presentes: "Qué desfachatez de persona eres, yo no quiero una silla aquí como vosotros, me dedico a presentar galas de Miss Universo". Y, tras acusar de "chuparle el culo" a una persona que ha "destrozado" la vida a alguien, la discusión se extendió a los demás colaboradores.