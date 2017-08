Fonsi Nieto amarga las vacaciones a Alba Carrillo

La guerra de Fonsi Nieto y Alba Carrillo por la custodia de su hijo Lucas también ocupa la portada de ¡Qué me dices! Se avecinan una semanas muy complicadas para la ex pareja. Su romántica escapada con su nuevo novio David Vallespín se han visto enturbiadas por la decisión de Fonsi de conseguir la custodia exclusiva de su hijo según comentó Kiko Matamoros en Sálvame: "Fonsi nieto ha tomado la firme decisión de que a partir del 1 de septiembre sus abogados peleen en los juzgados por la custodia exclusiva de su hijo.

Patiño, ¿preluna de miel?

María Patiño ha hecho una escapada a Santander con su chico, Ricardo Rodríguez. La presentadora de Sábado Deluxe ha querido hacer un alto en el camino y pasar unos días románticos con su pareja, con la que lleva diez años de relación y con la que se rumorea que podría casarse. Ella prefiere no mojarse: "Si me caso espero que nadie se entere. O que se enteren de una vez haya pasado, aunque no sé si lo voy a conseguir…".

En la imágenes que publica ¡Qué me dices! se puede ver a María paseando por la orilla de la playa, bañarse y tomar el sol. Incluso se subieron en una barca y navegaron por la costa. "Es mi manera de desconectar. Por eso intento sacar todos los días media hora para mí y hago ejercicio". Según la publicación, la pareja no pudo hacer surf debido al poco viento con el que amaneció la ciudad.

La triste vida de Lady Di

Pronto apuesta por llevar en portada un homenaje a Lady Di. A los 20 años de su muerte, la revista repasa la desgraciada vida de la reina de corazones. A pesar del tiempo que ha transcurrido desde su accidente, Lady Di sigue viva en la memoria de millones de personas. En el especial, la revista recuerda el trauma que sufrió tras el divorcio de su padres a los 8 años y las infidelidades de su marido desde antes de su boda.

Cóctel de noticias

Esta semana se desnuda en Interviú la top model Amandine Lepage que repasa su trayectoria como modelo internacional: "Con 18 años me obligaron a hacer dietas muy agresivas. En las agencias, cada lunes, te esperaban con el maldito metro". Se codeó con modelos de la talla de Naomi Campbell y junto a ella ascendió a lo más alto.

Gloria Camila rindió la semana pasado un bonito homenaje a su madre Rocío Jurado luciendo uno de sus vestidos como publica la revista Pronto. La hija menor de La más grande puso el broche de oro en la inauguración de una semana dedicada a la artista.