Carla Pereyra no puede estar más feliz junto al padre de su hija, la pequeña Francesca, que cumplirá el próximo año su primer año de vida. Para la modelo es la primera de sus hijas, mientras que para el entrenador del Atlético de Madrid es la cuarta, ya que de su anterior matrimonio tuvo tres con Carolina Baldini, de la que se divorció hace varios años.

La pareja ha disfrutado de un verano magnifico. A los dos les gusta mucho viajar, y han pasado unos días en la isla de St. Barths, en pleno Caribe. Después se les ha podido ver en la Costa Azul, en Saint Tropez, y han hecho alguna escapada a Marbella, donde el argentino recogió un premio por su labor solidaria al frente de Contra el hambre lo damos todo, "un proyecto nuestro", aclaró durante la gala de Starlite. " Estoy totalmente recuperada tras el parto de mi hija, engordé ocho kilos y en tres semanas conseguí perderlos.La pequeña, es buenísima, come y duerme más que yo" comentó entre risas.

La argentina reconoció lo feliz que se siente junto al padre de su hija. "Diego Pablo es el hombre de mi vida, no hay problema alguno por la diferencia de edad, es más, a mí siempre me han gustado los hombres mayores que yo. Diego, aparte de todo, es una persona muy activa, siempre le gusta estar haciendo cosas, y como padre es estupendo, me ayuda mucho con la niña, disfruta durmiéndola y le cambia los pañales muchas veces, ejerce muy bien de padre", declaró.

Carla y el Cholo, como se le conoce, están felices y, según comentó su novia, no tiene intención en casarse. "No pensamos en boda, vivimos juntos, tenemos una hija maravillosa, la verdad nos da pereza, no tenemos ninguna prisa, y tampoco me lo ha pedido porque me conoce muy bien", aclaró.

La que fuera modelo en breve comenzará a trabajar e intentará compaginar su trabajo relacionado con el arte, con su carrera como modelo. "He desfilado para Custo, hace poco tiempo y a Pablo le gusta, y me apoya en todo momento. Siempre que puede acude a verme". Según comentó, no echa de menos la noche ni las fiestas. "Ahora estoy en otra etapa, tengo 30 años y hacemos una vida más tranquila, de cenas con amigos y demás. No suelo cocinar, como mucho los fines de semana, aunque me gusta, pero tampoco tengo tanto tiempo". Y así se despidió.