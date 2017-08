El caso de Ivonne Reyes contra Pepe Navarro no descansa ni en verano. La mediática guerra entre presentadores por la paternidad del hijo de la venezolana inicia ahora un nuevo capítulo iniciado por la propia Reyes, que ya anunció que se reservaba una respuesta judicial a la demanda de Andrea Navarro, hija del periodista.

Ivonne Reyes participó este lunes en Espejo Público para presentar junto a María Bravo el chiringuito Playa Padre, el primer negocio que se ha aliado con Casa Global Gift. Durante esta entrevista en directo, la exconcursante de Gran Hermano VIP aseguró que sus abogados ya se habían puesto manos a la obra para llevar ante los tribunales a la hija de Pepe Navarro. "Todo tiene su proceso", explicaba la interesada. Esta mantiene que Andrea Navarro obtuvo de manera ilígita la prueba de ADN que concluiría que su hijo no es hijo de Pepe Navarro. Un testimonio que habría obtenido de un detective privado y que habría llevado a la familia de Pepe Navarro a luchar por anular la sentencia que le otorgaba la paternidad del menor.

Eva Zaldívar, exmujer de Pepe Navarro y madre de Andrea, explicó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico cómo ha vivido su familia la respuesta judicial de Ivonne. Zaldívar reivindicó el derecho de su hija a conocer la paternidad del hijo de Ivonne: "Pepe metió la pata y no se hizo la prueba de paternidad en varias peticiones, pero su recurso va independientemente del caso de Pepe, que hizo mal. Los hijos no tienen que llevar toda la vida el error del padre".

Una desencantada Zaldívar prefirió callarse su opinión personal sobre la respuesta de Ivonne. "No voy a decir publicamente las razones porque no me parece fino ni elegante, prefiero que sea personal mío", dijo en esRadio.

¿Cómo llevará cada joven en su casa el tema, en concreto el hijo de Ivonne? "Yo no soy su madre, no puedo hacer nada. Yo hago por apoyar a mi hija", dijo, tajante. Según Zaldívar, "cada uno en su casa lo lleva como lo tiene que llevar. Lo que no es fácil es vivir con una mentira toda la vida. Estos chavales están confusos y no saben dónde ubicarse, y es lo que hay que solucionar. Ahora son jóvenes, Andrea una mujer, pero tienen que saber cómo tratarse entre ellos. Lo de Pepe e Ivonne debe quedar entre los mayores. Pero por el bien de todos, ella misma y cuatro niños más, el de Ivonne también, por supuesto".

Se trata de un caso complejo. Ya en el mes de enero se supo que la prueba se realizó contratando los servicios de un detective privado que se hizo con un 'elemento' de A. (hijo de Ivonne Reyes) y 'respetando la cadena de custodia' lo depositó en LabGenetics para su oportuno análisis.

Este ADN llevó a Andrea Navarro a pedir un recurso de revisión de la sentencia de la Audiencia Provincial del 2 de febrero de 2012 por la que se le atribuía la paternidad del hijo de Ivonne Reyes a su padre. Finalmente, el Tribunal Supremo no admitió a trámite este recurso, dejando sin salida a la familia Navarro. Ahora es Ivonne la que lleva a los tribunales a la hija de Pepe Navarro y al propio presentador, lo que hace la paz imposible hasta, al menos, una nueva y definitiva sentencia.