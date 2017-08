Hackean a Selena Gomez y publican fotos de Justin Bieber desnudo

Puede que Selena Gomez sea la persona con más seguidores en Instagram, pero tanta visibilidad puede salir muy cara. La cantante sufrió un 'hackeo' de su cuenta personal con más de 125 millones de followers durante varias horas, y lejos de bloquearla, el culpable publicó fotos de su exnovio Justin Bieber completamente desnudo. Junto a la imagen, escribió un comentario insultante contra el cantante.

No se trata de fotografías íntimas de la pareja, sino de robados de los paparazzi durante unas vacaciones de Bieber y Gomez en en Bora Bora. Después de que salieran a la luz aquellas imágenes publicadas por New York Daily News, Bieber declaró sentirse humillado: "Siento que ya no puedo estar a gusto desnudo en un sitio privado. Uno se debería sentir a gusto en su propio espacio, sobre todo cuando estás tan lejos".

La "broma" consiguió que la foto alcanzara los 43.000 "me gusta" y 18.000 comentarios, sobre todo los de fans que no se creían lo que estaban viendo. A pesar de que la pareja rompió definitivamente en 2014, a muchos de sus seguidores les encantaría vez una reconciliación entre ambos.