Julio Iglesias: "El tiempo es lo más importante, porque me queda poco"

Parece que la relación paterno-filial entre Julio Iglesias y Enrique no es la mejor del mundo. Esta mañana nos levantábamos con la entrevista del primero en la revista Lecturas hablando de la relación con su hijo, que no es precisamente muy cercana.

"No tengo una relación fácil con él, porque Enrique es muy personal, no admite sugerencias. Y siempre que hablamos lo hacemos de otras cosas. Que si ha comprado un avión, que si cuánto le ha costado. Cosas superficiales que no valen para nada", admite el padre de Enrique Iglesias a Lecturas.

El cantante afirma que no ha sabido estar al lado de su hijo en todo momento. Su profesión le quitaba mucho tiempo de estar con Enrique lo que ha hecho que el joven no se apoye tanto en él y sea más hermético.

"Enrique ha sido un rebelde con causa, porque no he sido un padre apegado a mis hijos y no tuve tiempo para estar con ellos", asegura el cantante.

No obstante, Julio Iglesias define a su hijo como un "campeón" y le profesa "admiración". "No es que nos llevemos mal, es que no se nos ve mucho juntos. Si escucharan nuestras conversaciones no pensarían igual. Mi hijo me hace llorar muchas veces porque me toca fibras muy importantes".

Julio se ha abierto en canal también respecto a su hijo Julio José, a quien define como "simpatiquísimo, cariñoso"... pero "trabajador... menos".

Además, Julio asegura que lo más importante de la vida no es la familia, sino el tiempo. "Porque es la magia de la vida. Eso es lo más importante, porque me queda poco".