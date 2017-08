Sara Carbonero, la última en sufrir la ira de los animalistas

Una inocente foto de la decoración de su casa ha abierto todo un debate en la cuenta de Instagram de Sara Carbonero. La presentadora ha colgado varias cabezas de animal de peluche en la pared del dormitorio de su hijo Martín. "En ocasiones veo animales", escribe Sara junto a la imagen de los peluches de elefantes, cebra, león y oso.

Algunos de sus seguidores creen que Carbonero está fomentando la caza en sus hijos con simples juguetes y le han reprochado su actitud. "Creo que los niños deben de tener un concepto de los animales de cuerpo entero siendo felices en su hábitat y no como trofeos de unos cazadores", escribe una usuaria. "Qué cosa más horrorosa y de mal gusto, es igual de bonito como poner la cabeza de tu familia de trofeo en casa...", se queja otra. "A mi tampoco me gusta. Nada más verlo me ha venido a la cabeza los trofeos de caza, aunque sean de peluche creo que transmiten un mensaje negativo".

En ocasiones veo animales. #animalessoloanimalesynadamás #Martínrules #Porto #slowlife #home #elelefantedeabajotengoquecolgarlobien

A pesar de los comentarios negativos, muchos otros defendían que la influencer decorara la habitación de sus hijos como ella quisiera. "Sea cual sea el sentido de los peluches no entiendo porque os tenéis que meter contra los cazadores es una cosa respetable como cualquier otro"; "Creo que cada persona tiene que decorar su casa como le plazca, es su hogar. ¿En serio se está afirmando que por poner cabecitas de animales en la pared de casa, los niños serán cazadores en potencia?"