Bibiana Fernández deja su chalet en Boadilla por culpa de Hacienda

Época de mudanza para Bibiana Fernández. Tal y como ella misma ha ilustrado mediante diversas imágenes en Instagram, la actriz ha dejado su chalet en Boadilla del Monte para instalarse en un piso en el barrio de Chamberí, en el centro de Madrid.

Bien es cierto que la razón ha sido un tanto amarga: sus problemas con Hacienda han provocado que tuviese que poner a la venta la primera de las viviendas para saldar su deuda con el fisco.

No obstante, el proceso ha dejado imágenes de lo más optimistas, con Bibiana muy ilusionada con las obras de su nueva vivienda, y famosos como Màxim Huerta ayudando a la actriz con el siempre difícil traslado de pertenencias. "Así ando, hay tanta ilusión dentro que no sé si me cabrán los muebles", escribió ella misma en Instagram, entre imágenes de sus vacaciones en Tarifa.

Bibiana y Maxim | Instagram



Las obras y el traslado, sin embargo, han dejado momentos de tensión. Bibiana ha tenido que dar una mano de pintura al nuevo piso, para lo cual tuvo que contrar pintores. "Ahora es el momento en que me infarto, los pintores no acabaron y a las tres entran los muebles", reveló sobre el proceso.

La actriz tuvo que vender su propiedad en Boadilla, donde residía desde mediados de los 90, por una cantidad algo menor de los 550.000 euros que pedía. Una cantidad insuficiente para saldar su deuda, por lo que tendrá que seguir liquidando plazos para el fisco. Bibiana, eso sí, consiguió vender el chalet antes del 21 de agosto, momento en el que vencía su plazo con Hacienda.

El nuevo piso de Bibiana | Instagram



Se trataba de un chalet de tres habitaciones y tres baños y una parcela de 1.900 metros cuadrados, entre otras dependencias como el garage y la piscina privada, donde Bibiana vivió sus mejores momentos con Asdrúbal, una relación que ya terminó hace mucho. Un adiós doloroso que la actriz se ha tomado con optimismo.