La razón secreta por la que Isabel Pantoja ha ido a Ibiza

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha tratado todos los temas de la actualidad social. Como la reciente portada de ¡Hola! con Isabel Pantoja y todo su clan en unas imágenes tan claras que hicieron sospechar de que se trataba de un nuevo posado de la familia.

Algo que la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, así como la propia revista, han desmentido tajantemente. La explicación de que las fotos sean de tanta calidad, tanta para que ofrezcan la impresión de ser pactadas, es que de todas las muchas imágenes que tomaron los fotógrafos, simplemente se cogieron las mejores. "¡Hola! cuida a sus personajes y ellos a ¡Hola!. Por eso nunca buscan las fotos en que salen mal, a diferencia de otros. Por eso parece un posado".

"Ayer hablé con la revista y la propia Pantoja ayer quería mandar un comunicado. Niegan que haya cobrado un euro o sea posado robado. Las cuatro agencias que han hecho la información también lo han aclarado". Este dato no hace sino corroborar que no se trata de una exclusiva pagada, dado que en ese caso lo más probable es que se tratase de una sola agencia.

"Evidentemente ellos podían pensar que les estaban haciendo fotos. Si vas a Ibiza no es para esconderte, y ellos se escondieron lo justo. Sabían que iba a pasar pero no estaba pactado". Otro elemento que ayuda a deducirlo es la costumbre de Isabel Pantoja a posar en top less, y el hecho de que esta vez no lo haya hecho y en su lugar "haya tomado una serie de precauciones".

¿Pero entonces qué hacía el clan Pantoja en Ibiza? ¿Existe otro factor que haya impulsado a Isabel Pantoja a exponerse así?

Cortázar cree que sí, y que de hecho Isabel Pantoja o alguien del clan podría estar estudiando el abrir un negocio en la isla pitiusa. Una maniobra audaz, pero a la vez la única explicación al lujoso verano que la familia se ha dado en Ibiza cuando -recordemos- "Isabel todavía debe dinero y tiene problemas con Hacienda, y plazos que hay que costear".

"Dicen que quien va a montar el negocio no es la niña, sino la madre -explicó en Es la mañana de Federico-, que ha encontrado algún socio y quiere montar un negocio. Para empezar a tomar posición en el terreno ha debutado con este miniverano a todo lujo en Ibiza". "No me cuadra salvo si es con vistas a crear este negocio", dijo al respecto.