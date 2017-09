Alaska y Mario Vaquerizo compran la casa de Bibiana Fernández

Bibiana Fernández comienza el mes de septiembre con una buenísima noticia. Sus amigos Alaska y Mario Vaquerizo han querido ayudar a la actriz a superar sus problemas con Hacienda. La pareja ha decidido comprar la mansión que Bibiana puso a la venta para poder solucionar sus deudas con la Agencia Tributaria.

Tras buscar durante un año un comprador para su chalet en Boadilla, Alaska y Mario han decidido ayudar a su amiga y comprar este domicilio por el que pedían más de medio millón de euros, 550.000 euros.

La propia Bibiana ha sido la encargada de anunciar esta feliz noticia en su Instagram: "Familia, por terminar de un modo alegre, los que me seguís de continuo, recordaréis que un día puse un cartel. Y cuando menos lo esperas todo sale bien, pues si entre otras muchas cosas, ellos se quedan con la casa, no puede estar en mejores manos. Volveremos cientos y cientos de veces, el patrimonio emocional que al final es lo que más me importa", escribió Bibiana, que añadió un recuerdo a su buen amigo David Delfín, fallecido recientemente.