Una camarera denuncia que Fonsi Nieto trató de ligar con ella

Una nueva polémica trata de desgastar la imagen de Fonsi Nieto. Una camarera con la que coincidió en una de sus fiestas como Dj ha denunciado que Fonsi, casado con Marta Castro hace apenas unos meses, trató de ligar con ella a través de Instagram.

Así lo desveló la propia joven en Telecinco, donde mostró los mensajes supuestamente escritos por Fonsi. Sálvame reprodujo la conversación por WhatsApp que siguió a los primeros contactos vía Instagram.

Fonsi: "Es la primera vez que voy. ¿Trabajas ahí?".

Camarera: "Soy camarera, y también RRPP".

F: "Genial. ¿Y te veré? ¿A qué hora empiezas?".

C: "A las 2".

F: "Pues a cenar".

C: "¿A cenar con quién?".

F: "Conmigo".

C: "Pues te lo agradezco, pero ya tenía plan".

F: "Vale. ¿Tomarnos algo antes de que curres no?".

C: "Qué va. Es que no puedo, en serio".

F: "Jopeeeeee. Pa un día que vengo".

C: "La próxima vez".

F: "O luego".

C: "La próxima vez".

F: "Salimos a la misma hora más o menos. No me quieres naaaaa. Te espero".

La joven de 22 años, camarera y relaciones públicas de una discoteca, va más allá y asegura que "a cada bolo al que va a pinchar intentará liarse con alguna, tener su rollito en cada punto al que vaya a pinchar".