¿Se llevan tan bien la madre de Cristiano y Georgina?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantienen una breve pero intensa relación. La modelo se convertirá en madre por primera vez que al año viene, además de cuidar de los tres hijos que ya tiene el futbolista. Todo parece ir viento en popa, pero hay alguien que no ve con buenos ojos este amor y esa no es otra que Dolores Aveiro. La matriarca de la familia no se lleva especialmente bien con la novia de su hijo tal y como apunta el portal portugués Vida.

Si bien es cierto que Dolores dio "el visto bueno" a Georgina y hemos podido ver a ambas en el palco VIP del Bernabéu apoyando a Cristiano durante los partidos, este verano podría haber sido decisivo para que todo cambie. La feliz familia al completo se ha encargado de publicar fotos de su idílicas vacaciones, pero Dolores dejó de seguir a su nuera en Instagram, aunque a raíz de los rumores, volvió a seguirla. "Desde que los gemelos nacieron, se nota un alejamiento mayor. Antes estaban muy unidas pero algo cambió. Dolores es muy activa en las redes sociales, sigue hasta el novio de Katia (hermana de Cristiano) y sorprendió mucho el hecho de que dejase de seguir a Gio", señala una fuente a la citada web.

Después de sus vacaciones en Ibiza, comenzaron a distanciarse y la foto en el palco ha cambiado: mientras Dolores veía el partido sentada en una punta, Georgina lo hacía en la otra sin cruzarse. "Estas actitudes están causando sorpresa, pero no se sabe lo que pasó", desvela otra de las fuentes a Vida. La situación se volvió más tensa durante las vacaciones en Algarve, cuando se alojó junto a Jorge Mendes, representante de Cristiano, su mujer Sandra, y Katia Aveiro, lejos de la matriarca.

A pesar de lo sorprendente que pueda resultar que la relación se haya torcido, no es la primera vez que ocurre. Dolores Aveiro nunca llegó a estar convencida de que Irina Shayk fuera la mujer indicada para su hijo, y aunque parece que acertó, su malestar con ella podría haber sido uno de los tantos motivos por los que la modelo puso punto final al noviazgo con Cristiano a principios de 2015.