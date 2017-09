Sanidad investiga si Bustamante presentó un parte médico falso para cancelar un concierto

David Bustamante se vio obligado a suspender su concierto del pasado sábado 2 de septiembre en el municipio vallisoletano de Laguna de Duero por recomendación médica después de acudir al Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Valladolid. El cantante fue diagnosticado de faringoamigdalitis aguda acompañada de fiebre y afectación a las cuerdas vocales (afonía). El artista y la empresa organizadora adjuntaron el parte médico que recomendaba reposo vocal durante 24 o 48 horas, así como un tratamiento con augmentine, ibuprofeno y zamene.

Sin embargo, tal y como apunta El norte de Castilla, fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León confirman que se está investigando dicho parte por considerarlo falso. A la Consejería no le consta que el artista visitara las Urgencias del hospital y ha iniciado una investigación interna. En la nota de prensa enviada a varios medios, se afirmaba que "el artista, la empresa organizadora y todo su equipo priorizan ante todo ofrecer su espectáculo en plenas facultades".

Según el citado medio, Héctor González, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Laguna de Duero, afirma desconocer la veracidad o no del parte médico y ha anunciado que contactará con la empresa promotora del concierto para aclarar lo ocurrido. Son muchas las sospechas que existen en torno al por qué de la cancelación del concierto, entre ellas, que Bustamante no consiguiera vender un número aceptable de entradas. No obstante, González aseguró desconocer el número de entradas vendidas porque "eso es algo que lleva la empresa promotora".