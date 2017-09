En Interviú posa desnuda Lorena Campos, ingeniera, bailarina y obligada a emigrar. Pero lo que realmente llama la atención -no, no es el relato erótico de Olvido Hormigos- es la entrevista de Terelu Campos, que promete que "si la vida me cambia, hago otro Interviú.

Terelu se muestra "agradecida" de que en solo un mes su libro haya igualado en ventas a Sánchez Dragó y Vargas Llosa. Un libro donde se muestra como es, "tremendamente respetuosa, vergonzosa, y aunque eso me puede hacer parecer distante, tengo unos principios muy fuertes y estoy convencida de que lo quiero y de lo que creo". Se refiere también a su posado de Interviú: "Un punto de inflexión en mi vida pública". "Hicimos la portada un mes escaso antes de que me detectaran el cáncer", explica, rememorando el momento. Lo que produjo fue, de todas formas, "absolutamente impensable, más cuando no había enseñado ni una teta. Fue muy bonito y un reto". ¿Y para cuando la próxima? "Ahora no, pero si la vida me cambia y vuelvo a recuperar el aspecto físico con el que me siento a gusto, la hacemos".

¡QMD! ahonda en las vacaciones ibicencas de Isabel Pantoja. Unas fotos que tiene valor en sí mismas, dado que no veíamos en estas circunstancias a la tonadillera en mucho, mucho tiempo. Este vez, con una cmaisa larga y metida en el agua hasta casi la cintura, Isabel se pregunta "¿quién me ha traicionado?". La revista se refiere a la filtración de sus fotografías de vacaciones en Ibiza publicadas la semana pasada, un robado no pactado muy poco habitual en el clan de la tonadillera. Además, otra Pantoja, Anabel, posa con su ex novio y confirma su ruptura.

En Pronto, Lolita: toda su apasionante vida. Lo mismo que Andreíta, de la que se narra el viaje que cambiará su vida. El 11 de septiembre la hija de Belén Esteban empieza en Birmingham sus estudios, fiel a la promesa de alejarse de la fama que le espera en España. Una etapa de ilusión y desafíos, lejos de su hogar y de los suyos.