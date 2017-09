Se acerca el final del verano pero aumenta la tensión entre Fonsi Nieto y Alba Carrillo. Si ya se confirmaba hace unas semanas que el DJ y ex piloto pediría la custodia exclusiva de su hijo, ahora existe un nuevo motivo por el que Fonsi estaría enfadado con su ex por razones muy similares.

Al parecer, y como ha informado Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa, Carrillo habría hecho las maletas y se habría ido con su madre, Lucía Pariente y con su hijo, Lucas, a Estados Unidos, lo que al parecer Fonsi desconocía.

La modelo y concursante del último Supervivientes no gana para disgustos, y es que además de su guerra con Fonsi, su mala relación ya conocida con Feliciano López ha llegado a su peor momento con una demanda por parte del tenista hacia ella.

Antonio Rossi ha explicado que ha llamado al DJ para preguntarle por este viaje: "Me puse en contacto ayer con Fonsi, y no me quiso ni confirmar ni desmentir. Me pidió que no le pusiera en el compromiso de darme una respuesta. Solo me dijo que supiera que iba a por todas. Va a defender sus derechos como padre, que no me quiere dar ninguna respuesta".

Teresa Bueyes ha informado a Antonio Rossi sobre la repercusión que podría tener para Alba Carrillo el haberse llevado a Lucas supuestamente sin el permiso de su padre, y según dice la abogada, la modelo estaría en su derecho ya que tiene el pasaporte y la custodia, y por lo tanto podría llevarse al hijo de ambos sin avisar.