Bertín Osborne y su mujer Fabiola Martínez han sido elegidos como imagen de la nueva campaña de Danacol para combatir el colesterol. El matrimonio confesó que les gusta hacer una vida sana, cuidar la alimentación y hacer deporte, sobre todo el jerezano, que según explicó es hipertenso y tiene ácido úrico heredado de su padre. "Me asusté y fui al médico, ahora estoy medicado, me cuido mucho y estoy mucho más tranquilo, y recomiendo de verdad el deporte. A mí me salvó".

Tanto Bertín como Fabiola están encantados en continuar en la nueva temporada televisiva con el programa que tanto éxito le ha dado, ya que las audiencias no han podido ser mejores. " Hay programas que ya están grabados y que van a sorprender, y de verdad recomiendo el de Paz Padilla, sin duda va a ser uno de los mejores, es espectacular, surrealista, muy divertido. Los espectadores lo van a pasar en grande".

Haciendo un repaso de invitados, Bertín comentó que el único que no ha respondido a la invitación de asistir ha sido el líder podemita, Iñigo Errejón. "Me hubiera gustado que hubiera venido, pero no ha sido posible. Yo no decido el personaje, lo que sí hago es negarme sí alguien no me gusta. Ha habido gente que no ha querido venir, pero al menos ha respondido", matizó.

Al preguntarles por la boda, la venezolana quiso dejar claro que para esta segunda ocasión quiere una petición de mano, porque en la primera no fue así. Mientras, Bertín explicó que la idea de volver a casarse fue suya, con gran sentido del humor.

De sobra es sabido el éxito que siempre ha tenido con las mujeres, y al preguntarle si de repente se presentarse alguien diciendo que es hijo de él, no dudó en decir que se sometería sin problema alguno a las pruebas de ADN. "Que yo sepa, no me ha salido ninguno, nunca he recibido ninguna carta con una noticia así. He sido precavido dentro de un orden, y de verdad sí alguien dijera que tiene un hijo mío, me gustaría conocerle" declaró.

Bertín y Fabiola, tienen dos hijos Quique y Carlos, de sobra es sabido que el mayor nació con parálisis cerebral, y requiere unos cuidados especiales, motivo por el cual, no se plantean aumentar la familia. "A Bertín le gustaría intentar la niña, pero yo estoy muy volcada con nuestros hijos, y un tercero me desbordaría. Kike está muy bien, quiere ponerse en pie, pero ya está muy grande, ya sabe coger la cuchara para comer, y eso es un paso muy importante, ya no usa pañales y el 80% de las veces, lo pide, son avances importantísimos", explicaron llenos de alegría.

Respecto al independentismo catalán, Bertín no confía en ello. "No creo que el tema llegue a mayores, paso 3 meses al año en Barcelona y creo que el 50% no pasa por ahí", así lo explicó.

Fabiola es venezolana, y siempre ha manifestado que está totalmente en contra de todo lo que está ocurriendo en su país por culpa de chavismo, y nunca ha dudado en manifestarse estar en contra. "Es una tragedia, parece que han tirado la toalla. Ya se puede decir que están igual que en Cuba. Estoy muy pendiente y muy decepcionada, es un país que está respaldado por Rusia y China. Hace muchos años que no voy, y eso que tengo a casi toda mi familia allí, y encima tengo una abuela que es chavista a muerte. Lleva años en cama, y le enviábamos medicinas, aparte de nosotros, unas primas mías, una desde Canadá y otra desde Barcelona, y no dábamos crédito cuando nos contaron que el día de las elecciones se levantó para votar a Maduro. Desde ese momento, ya no ha recibido más ayuda por parte de ninguno", así de claro lo contó.