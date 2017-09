Alba Carrillo está de vacaciones en Miami. Con la modelo están su madre Lucía Pariente y su hijo Lucas, y este es un dato nada baladí en la aventura judicial que espera a la ex Superviviente una vez regrese a España, tanto con Fonsi Nieto como con su exmarido, un Feliciano López cansado de soportar sus indirectas públicas.

Ya sabíamos que su ex, Fonsi Nieto, padre del pequeño, iba a luchar en los tribunales por la custodia total de su hijo, una decisión inspirada por ciertas conductas de la madre y su abuela a la hora de criar al pequeño Lucas.

Pero a ello se añadió, tal y como se supo esta última semana, el hecho de que Alba Carrillo decidiese llevarse a Lucas a EEUU sin permiso de su padre. Algo que ha enervado todavía más a Fonsi, que ahora mismo se dispone a presentar su demanda ante los tribunales.

Pero de momento, toca disfrutar bajo el sol de Miami. Alba aparece en unas fotografías exclusivas de Diez Minutos disfrutando como nunca en la playa en compañía de su hijo y su madre. No estaba David Vallespín, su nuevo "no-novio" (así lo define ella en Instagram), con quien pasó otros tantos días de asueto en las Maldivas.

Guapa y relajada, Alba demuestra que es una madre intachable, por mucho que las discusiones con su ex supongan algunos nubarrones en el horizonte. Según diversas fuentes, la modelo no avisó al Dj de que se llevaba al niño, lo que podría complicar la situación a la hora de afrontar el juicio, aunque los juristas aseguran que le asiste derecho legal a la hora de hacerlo (y, por lo tanto, no estaría cometiendo delito alguno).

Se trataría, eso sí, de la enésima provocación de Alba Carrillo contra uno de los dos hombres que han marcado su pasado amoroso, en este caso Fonsi Nieto. De momento, el fichaje de un nuevo y prestigioso abogado tras la renuncia de Teresa Bueyes nos anticipa algo: que Alba está dispuesta a plantar cara a sus problemas judiciales.