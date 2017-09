Ana Obregón vuelve a los escenarios con la obra de teatro El contador del amor con un papel con el que, según la actriz, se encuentra muy a gusto y al que se enfrenta con mucha ilusión, según declaró en la presentación a los medios. "Interpreto a Diana, una mujer que maquina una venganza contra su marido infiel. Es una obra que te enamora y es una de las comedias más inteligentes que he leído nunca".

Ana vive volcada desde hace tiempo en su trabajo y en el cuidado de sus padres, que ya están mayores. "Es duro verles así, pero están estables. He estado con ellos en Mallorca unos días y afortunadamente se encuentran bien y muy felices por verme tan ilusionada con esta obra, que estrenaremos en Granada el día 16 de septiembre", comentó.

Según explicó, su papel no tiene nada que ver con su vida, aunque sí reconoció que ha sufrido por cuernos. "Siempre me los puso el mismo hombre, pero me he vengado con elegancia. No soy rencorosa pero tengo buena memoria. Nunca he sido infiel, si tienes pareja y quieres estar con otra persona es mucho mejor cortar. Yo he dejado más que ellos a mí, pero los amores siempre quedan", aseguró.

Ana Obregón y Carlos P. Gimeno

Obregón reconoció que el amor ha sido generoso con ella. "Me considero una mujer afortunada, hace tiempo que no tengo pareja ni quiero, estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida. Como he dicho antes, mi vida gira en torno a mis padres y mi hijo, y feliz con mi trabajo. No tengo interés alguno el regresar a televisión, lo que más me apetece es lo que estoy haciendo, teatro. Tengo un magnífico recuerdo del papel que hice en la serie Ana y los siete, y por supuesto, trabajar junto a la gran Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares.

Ana confesó no verse en el rol de abuela. "Todavía es muy temprano. Álex tan solo tiene 24 años y es muy joven para eso".

Con Antonia Dell ‘Atte se lleva muy bien y está encantada que los hijos de ambas, que son hermanos, tengan relación.