En Diez Minutos, otro de los grandes temas de las últimas semanas: Isabel Pantoja. Pero esta veno no a colación de sus vacaciones en Ibiza, sino por su guerra con su consuegra.

La podóloga Paz Guerra, la madre de Alejandro Albalá -novio de Chabelita- ha dicho que le llegó "un aviso de Isabel para que dejara de hablar. Y no me pienso callar".

La razón, según ella, una foto que desató la guerra entre las consuegras: Paz colgó en su Instagram una imagen donde parecía burlarse de Pantoja con su polémico robado en Ibiza, algo que habría desatado las iras de la tonadillera.

"No pensé que iba a tener esta repercusión porque en mi Instagram solo tengo amigos, apenas una centena, pero justo en ese momento me llegó el recado de Isabel Pantoja", explica. El recado es, naturalmente, una amenaza de demanda "y que tendría que trabajar toda la vida para ella, a no ser que me callara la boca".

La Pantoja no se ha manifestado al respecto, naturalmente, por lo que solo conocemos la versión de Paz Guerra, siempre ansiosa de exclusivas. A ella, de todas formas, se le nota cansada, consciente de haber perdido el anonimato por hablar sin tapujos de la turbulenta relación de su hijo con Isa Pantoja, alias Chabelita, que no ha hecho sino minar la relación entre madre e hijo.