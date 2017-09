Rossana Zanetti asistió a la presentación del nuevo perfume de la firma Kenzo, en el Teatro Real de Madrid. Allí, la novia de David Bisbal, comentó lo feliz que está junto al cantante. "Estamos muy bien, y ya formamos una familia", ha asegurado Rossana.

Se convirtieron en pareja de hecho hace unos meses y no les desagrada la idea de una boda en el futuro. La venezolana no descarta que el pasar por el altar está dentro de sus planes, pero aún no hay fecha, al igual que para ser padres.

Han pasado unos días en Almería de vacaciones. "Hemos estado disfrutando de la playa, y haciendo deporte, aparte de haber disfrutado de la Feria de Almería. "Me encantó el volver a vestirme de gitana, me siento como una princesa flamenca, hasta bailé sevillanas y lo pasé muy bien", declaró.

Al preguntarle por David comentó que está muy bien. "Está aprovechando unos días de descanso antes de seguir con la gira. Estoy afincada definitivamente en España, siempre estaré donde se encuentre mi pareja", explicó.

Rossana está muy preocupada por la situación tan delicada que se está viviendo en su país. "Tengo mucha familia en Venezuela, mis padres viven allí y hace años abandonaron Chile, huyendo de la dictadura de Pinochet, y ahora están sufriendo la de Maduro".

A la actriz le gustaría seguir en España con su carrera, en México y Argentina protagonizó varias series y, según comentó, tiene varios proyectos, aparte de hacer algo de publicidad.