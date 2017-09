Alba Carrillo, atrapada en Miami por culpa del huracán Irma

Alba Carrillo emprendía viaje rumbo a Miami en compañía de su hijo Lucas y de su madre Lucía Pariente el pasado 1 de septiembre para pasar unos días de vacaciones justo antes de comenzar el curso escolar. La modelo pasó unos días en las playas de la costa este estadounidense y el martes embarcó en el crucero de Disney, uno de los cruceros temáticos más importantes del mundo, que encandila a pequeños y mayores. Pero sus planes se han ido al traste con la llegada del huracán Irma y sus desastrosas consecuencias.

Según informó El Programa Ana Rosa, el crucero tuvo que ser evacuado llegando a puerto. Al parecer Fonsi Nieto está preocupado aunque no ha querido comentar mucho al respecto. A la intranquilidad del piloto se suma la dificultad de comunicación ya que no llegan bien los mensajes y Alba ha estado desconectada. Tal y como informó el programa, la familia de Fonsi cree que Alba es una inconsciente porque el martes se subió al barco sabiendo que se avecinaba el huracán.

Ante la alarma de evacuación y el peligro al que se enfrentan no sólo Alba Carrillo, sino el resto de pasajeros, Europa Press informa que desde la empresa Disney no se sabe nada al respecto y que no pueden hablar -si es que lo supieran- si viaja un pasajero o no debido a la ley de protección de datos. pero que, evidentemente, "la compañía siempre preserva la seguridad de sus viajeros" y se actúa de acuerdo con los protocolos de seguridad como el resto de las compañías navieras".