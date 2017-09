La traición de Bernardo a su hermana Isabel Pantoja

La lista de enemigos de Isabel Pantoja es ya bastante amplia. Pero muy pocos, y seguramente ella misma menos, contaban con la posible traición de su hermano Bernardo, miembro del núcleo duro de la tonadillera y uno de los más fieles guardianes de los secretos del clan.

Pero todo ese equilibrio podría tambalearse porque, mientras Isabel Pantoja disfrutaba de sus polémicas vacaciones en Ibiza en compañía de sus hijos y nietos, su hermano Bernardo quiso realizar una sonada exclusiva en Diez Minutos con Kiko Hernández.

Bernardo fue ingresado en urgencias por complicaciones de salud que finalmente llevó a la amputación de una pierna. Parece que la falta de interés y apoyo por parte de su única hermana –quien todavía no ha acudido a visitarle, y que estaba en Ibiza en aquel momento–no habría sentado muy bien a Bernardo y éste optó por la venganza.

A ello se une lo asegurado por Kiko Hernández en Sálvame. Según dijo en el espacio de Telecinco, Bernardo también se puso en contacto con él para conceder su primera entrevista, por la cual cobraría 18.000 euros, y en la que hablaría de todas las intimidades de su hermana. Sin embargo, el padre de Anabel Pantoja al final optó por el silencio tras una llamada de Isabel rogándole que no concediera dicha entrevista y ofreciéndose a entregarle el dinero que le iba a pagar la publicación.

Una noticia que ha terminado de hundir a Anabel, que se encuentra en el momento más complicado de su vida, mientras Kiko aseguraba que ésta habría pedido a su padre que no hablase sin el consentimiento familiar.

¿Pero cómo se enteró la tonadillera de la inminente traición? Fue la propia Anabel quien le habría contado a Isabel Pantoja que su padre iba a romper su silencio. Un decisión que ha propiciado que Isabel y Bernardo vuelvan a hablarse después de un tiempo enfadados.

Ante el silencio de Anabel, Mila ha asegurado que si Bernardo no ha hablado todavía es porque no quiere que le cierren las puertas de Cantora a su hija, no porque no tenga ganas. Incluso aseguran que se habría planteado la posibilidad de sentarse en el Deluxe. La difícil situación económica que este estaría pasando podrían ser el motivo de que muy pronto rompa finalmente su silencio. ¿Habrá traición?