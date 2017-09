Santi Rodríguez rompe a llorar con Pablo Motos al hablar de su infarto

Santi Rodríguez no ha pasado su mejor verano. El actor, conocido por su papel de frutero en Siete Vidas y su labor en El club de la comedia, sufrió un grave infarto en la arteria esplénica el pasado mes de julio. Él mismo dio testimonio de su ingreso hospitalario en Instagram, cosechando todo tipo de ánimos de sus seguidores.

Ahora, recuperado del susto, Santi ha explicado en El Hormiguero, donde acudió junto a Rosa López para presentar Hipnotízame, cómo sucedió todo. "¿Te puedo hablar claro? Se te queda una parte del cuerpo que no te entra ni un pelo de una gamba", dijo a Pablo Motos.

"Estaba en Estados Unidos cuando me ocurrió. Sentía un dolor, pero no le di más importancia de la cuenta", explicó en el programa de Pablo Motos. Tanto es así que a su regreso a Madrid, y más tarde a Jaén, ni siquiera hizo por pasarse por el hospital... hasta que casi fue demasiado tarde.

Santi Rodríguez dando a conocer su infarto | Instagram



"Cuando llegué, la luz no funcionaba en la zona de mi casa así que imagínate. Todo lo de las neveras derretido, con todo echado a perder. Con mi infarto y me puse a limpiar, me fui a comprar y rellené las neveras y todo".

Solo entonces, y al continuar su malestar, acudió al médico, que le diagnosticó un infarto. "Pensé que tenía un cáncer. Y mi reacción cuando me dijo que había sido un infarto fue '¡ay! que no es cáncer... ¡Hostia! Un infarto'", contó con su habitual sentido del humor.

Emocionado y con lágrimas en los ojos, Rodríguez agradeció ante Pablo Motos todas las muestras de afecto recibidas, incluyendo famosos como el mismísimo Antonio Banderas, Fernando Torres. "Ves que todo el mundo te quiere y te escribe. Además, en un hospital donde hay horas muertas... Bueno, estaba entretenido con la comida del hospital que está rica... Incluso me he vuelto vegetariano".

La lección que obtiene a cambio es evidente. "Te cambia el orden de prioridades. Te das cuenta de que hay una serie de cosas por las que peleas y lo único que tiene sentido es que hay cosas materiales que no te llevan absolutamente nada".