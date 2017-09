De las incesantes lágrimas de Geno Machado en la primera edición de Operación Triunfo nació la frase "sufro como Geno" y aquellas palabras llegaron incluso a apoderarse de su vida. Esta semana, la revista Lecturas entrevistaba a la concursante del mítico reality musical para repasar los últimos 16 años, los mismos que han pasado desde que Geno y sus compañeros dijeron adiós a la Academia.

A pesar de que todos ellos pensaron en dedicarse profesionalmente a la música, pocos tuvieron la suerte de convertirse en estrellas o al menos sacar un disco de éxito al mercado. Pero aquello no fue lo que más le preocupó. Al morir su padre, que también se encargaba de sus cuentas, todo se fue al traste, y todo en plena crisis. "Él se encargó de administrarme, de comprar fincas, propiedades... Pero tuve mala suerte. Das con las personas inadecuadas y eso te lleva a la ruina. Un tipo se metió en mi casa y dijo: 'No te pienso pagar más y me quedo con tu casa'". Con mucho trabajo y esfuerzo consiguió salir adelante: "Gané mucho dinero, pero también trabajé mucho y fue traumático perder todo lo que tenía (...) De todo se sale, lo malo no dura toda la vida.

Geno dice que no es cantante; se define a sí misma orgullosa como artista. Ha montado su propia academia en Marbella, uno de sus sueños de siempre. "Cuando echo la vista atrás, lo único que echo en falta son los escenarios, el teatro musical, las giras, los conciertos, los autobuses, los aviones... ¿El negocio? Para nada. Terminé bastante harta". Eso sí, hace apenas una semana publicó un nuevo single: Tu amor es cosa mía. ¿Prepara su regreso a la música?

Geno no participará en la nueva edición de Operación Triunfo que está preparando TVE porque asegura que no la han llamado, aunque de haber sido así, se siente completamente capacitada. "Si llegan a mi academia diciendo que quieren ser famosos, les contesto: '¡Aquí se viene a aprender!'".