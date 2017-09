Así ha sido la odisea de Alba Carrillo en medio del huracán Irma

Alba Carrillo ha sido una de las españolas afectadas por el huracán Irma. La modelo tuvo que ser evacuada de urgencias del crucero de Disney con el que recorría la costa este de Estados Unidos. Una auténtica odisea para Alba y su familia en la que ha sufrido un robo y ha tenido que hacer frente de nuevo a los rumores más dañinos. Pero la superviviente ya se encuentra en España y no ha tardado en responder a todas las informaciones.

Quien le iba a decir a Alba Carrillo que su paso por Honduras iba a ser el entrenamiento para lo que viviría en estos días de supuesto descanso... Las vacaciones de la modelo empezaron con el robo de su cuenta de Instagram, tal y como ha explicado: "Fui muy incauta y contesté a un mail que no debía. Hasta que Instagram ha podido devolverme la cuenta ha sido un trajín de los buenos". Los seguidores de Alba dieron la voz de alarma al comprobar que la modelo había borrado todas sus fotos desde su cumpleaños y que estuvieran relacionadas con su actual pareja, David Vallespin, apuntando desde varios medios que se debía a que habían roto.

"El piratilla en cuestión ha decidido borrarme las fotos de este verano, entre ellas las que tengo con mi NO-Novio. Algunos se han apresurado a decir que ya no estamos juntos. Nada más lejos de la realidad..." confesó a su regreso la televisiva Alba Carrillo, confirmando que sigue con David y que de hecho éste ha sido su mejor apoyo durante la odisea que ha vivido por culpa del huracán Irma en Estados Unidos.

"Me ha cuidado estos días más que nunca porque nos ha pillado el huracán en EEUU. Estábamos en Miami, después fuimos a Orlando al barco de Disney que le prometí a Lucas antes de ir a SV y en mitad del crucero, abortaron el viaje y nos llevaron a tierra. Nuestro vuelo no salía y tuvimos que coger un coche 16 horas hasta Charlotte (había unos atascos infernales) de ahí cogimos otro vuelo a Boston y de ahí a Madrid hoy. En todo este periplo la ayuda y el apoyo de David ha sido fundamental por eso me río cuando me llegan noticias absurdas", confesó Alba.

La ex de Fonsi Nieto se ha tomado el asunto con humor reconoce que ha pasado miedo y han vivido una auténtica odisea repleta de incertidumbre: "Hemos pasado mucho miedo, era todo bastante caótico y las compañías aéreas y los aeropuertos (en concreto el de Orlando) eran un caos y no nos daban noticias de ningún tipo". Un situación que pasará factura a Alba dado que les han perdido las maletas con las que viajaban. Sin embargo, la modelo ha celebrado que ya están todos en casa sanos y salvos, comparándose con humor con Tom Hanks, primero en Naufrago y después en La Terminal.

Pero en España para Alba Carrillo no todo es tranquilidad y aquí le espera su propia tormenta. Aunque poco a poco está retomando su rutina, acompañando a su hijo Lucas en su primer día de cole, la modelo se encuentra a la espera de solucionar sus asuntos judiciales tanto con Fonsi, que estaría dispuesto a luchar por la custodia de su hijo en común, como con Feliciano, quien podría denunciarla por faltar a su honor y por injurias.