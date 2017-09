El inquietante chivatazo de Belén Esteban sobre Campanario hace saltar las alarmas

Belén Esteban se sentó en Sábado Deluxe para contar algo que podría acabar, de manera inédita, volviéndose en su contra. Al día siguiente, en el Socialité de María Patiño, el recuento de titulares sobre el "belenazo" fue demoledor, y no precisamente en favor de Belén.

Quizá el chivatazo sobre una persona que en esos momentos se encontraba evidentemente desequilibrada haya sentado mal incluso al público, pero la reacción del entorno de Jesulín está, en todo caso, por llegar. En todo caso, muchos espectadores han reparado en la la traición que significó hacia la mujer de Jesulín que Belén Esteban desvelase de esa manera una conversación privada.

Y todo a raíz de la delicada situación de María José Campanario. Llevamos todo el verano pendientes de la salud de la mujer de Jesulín, y ya en este último mes de agosto los colaboradores del programa Sálvame desvelaron algunos aspectos preocupantes de la mujer de Jesulín.

¿Estaría la odontóloga obsesionada con la que fue mujer de su marido? No se sabe con certeza, pero hay muchos indicios que colaboradores como Kiko Hernández se han empeñado en señalar. Lo primero que llamó la atención de la actitud de la Campa fue su cambio físico, ya que la mujer del torero se había teñido el pelo del mismo color que la de Paracuellos y en el programa de Jorge Javier Vázquez

La comparación corrió como la pólvora, pero después llegó algo mucho más siniestro, un hecho mucho más grave que un simple cambio de look. Algo que de ser cierto confirmaría la obsesión de María José por Belén. Según Kiko Hernández, Campanario tendría varias cajas de zapatos almacenadas en su habitación en las que no guardaría zapatos, si no recortes de revistas en las que aparece la Esteban. Todo esto sucedió mientras Belén se encontraba de vacaciones, pero a su vuelta, y como es tradición, la madre de Andreita se sentó en el Deluxe. Muy seria y nerviosa, Belén contó que había recibido una inquietante llamada de Campanario en la que ésta no paraba de insistir para poder ver a Belén y quería que fuera en la casa de la Esteban pero sin que nadie se enterara, ni siquiera su familia.

La colaboradora, un tanto alucinada por ello, le dijo a María José que su casa no era el mejor sitio para encontrarse ya que "día si y día no" los paparazzi aguardaban en su puerta: "De repente me dijo que me quería ver. Me dijo: 'Te quiero ver en tu casa'. Miguel me dijo que no con la cabeza. Ella insistía que quería venir a mi casa a verme y que no se enterara su familia". "Le dije que el sitio menos apropiado era mi casa porque siempre está llena de prensa".

La Campanario aún así insistía y según la de Paracuellos, además la denominó reina en varias ocasiones: "Eres una reina".

La llamada de 8 minutos terminó y Belén Esteban, preocupada, decidió que alguien debía saber el estado en el que se encontraba María José, porque la princesa del pueblo explica que la encontró mal, algo eufórica: "Noté que la voz de ella no estaba bien. Estaba nerviosa, alterada, como hablando muy rápido".

Tras meditarlo, decidió que quién debía saberlo era su marido, que era la persona que más cerca está de ella y así poder ayudarla: "Le dije a Miguel que yo creía que este episodio lo debería saber alguien de su familia. Raúl Prieto me aconsejó que llamara a su marido, a Jesús. Miguel me dijo que pensaba lo mismo". "Llamé a Jesús y le conté todo como fue y le dije que creía que como su marido debía saberlo. Su contestación fue colgarme el teléfono".

Ante este hecho, Belén decidió romper la promesa con Campanario de no decir nada y se sentó en su programa para compartir con todos un trocito más de esta rocambolesca historia.