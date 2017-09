Los rumores de ruptura en la relación sentimental entre Pablo Iglesias y su portavoz Irene Montero no hacen más que crecer, a la espera del comunicado que lo oficialice.

–Démonos una pausa, Irene, amiga.

–¿Una pausa? ¿Por qué? ¿Ya no me quieres?

–No, Irene, no, pues para mí tú eres…

–¿Qué soy? ¡Dime qué soy, porque me intriga!

–Te lo diré. Tú déjame que siga…

–¿Que sigas qué? ¿Mintiendo? ¿Me sugieres

que soy solo una más de tus mujeres?

–No, por favor, permite que te diga…

–¡Que no me digas más, que te estrangulo!

–Mantén la calma, Irene. –¡Machirulo!

¡Me hiciste portavoz! ¡Debí pensarlo!

–No grites. –¿Que no grite? ¡Hijo de puta!

¡Cabrón! ¿Ya me has buscado sustituta?

(Se les rompió el amor de tanto usarlo).