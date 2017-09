Melani Olivares contesta a las críticas por su polémico desnudo

La actriz Melani Olivares justificó en el programa de Telecinco Mad in Spain la que ha acabado siendo una de las imágenes más recordadas del verano en lo que a famoseo y redes sociales se refiere: su contundente e inesperado desnudo de espaldas en Instagram.

La actriz de Aída aseguró a Jordi González que "en ningún momento se ha sentido vapuleada" por esa imagen, que naturalmente le ha reportado también todo tipo de críticas. "Igual soy una inconsciente y no me entero", reflexionó.

El presentador le recomendó activar una opción llamada "alertas Google", en la que cada vez que se publica algo sobre ti, llega un correo a la cuenta correspondiente. Si lo hubiera hecho –explicó– Melani se hubiera dado cuenta de la extraordinaria repercusión de la imagen.

A tres meses de dar a luz...sin prisa pero sin pausa... todo a su tiempo...me gustan mis nuevas curvas...#ENFORMAMIFORMA @womenshealthesp #sinfiltros Una publicación compartida de @melaniolivares el 2 de Ago de 2017 a la(s) 6:54 PDT

"Supongo que es una foto bonita y no estoy haciendo una exhibición de 'qué buena estoy'. Estoy perdiendo peso a mi ritmo tras haber parido, y no me siento presionada por una sociedad que exige a las mujeres cosas con las que no estoy de acuerdo", dijo al respecto.

"El 99 por ciento de la población lo ha entendido así", dijo González, apoyando a su invitada. No obstante, el rechazo siempre está ahí aunque "ni me ha llegado, muchas mujeres han apoyado que lo hubiera hecho", justificó Olivares.

Olivares se ha referido así a la famosa imagen, y también a otra posando con su bebé recién nacido. "Me he justificado, pero porque me parecía tan surrealista que porque se vea medio pezoncillo con mi niño la gente tuviera capacidad de meter mierda en algo tan bonito".