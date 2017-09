Tras su polémica entrevista del pasado sábado en Sábado Deluxe, Belén Esteban ha recibido muchas críticas por parte del entorno más cercano de María José Campanario. Pero también de muchos de sus compañeros que no han entendido el porqué la colaboradora ha hecho pública la conversación que tuvo con la mujer de Jesulín de Ubrique, conociendo su delicada situación.

Defendiendo su postura, Belén Esteban ha explicado que ella se mostró de lo más respetuosa durante la entrevista, el último "belenazo" de la colaboradora, y es que han sido muchos los periodistas que han hablado sobre sus conversaciones con María José Campanario conociendo también su estado. "No es que me den igual las críticas, es que creo que no he hecho nada malo", dice al respecto.

Belén asegura sentirse "muy bien". Y respecto al haber divulgado una conversación privada con Campanario, ha apuntado que "a María José la han grabado los periodistas cuando ha estado enferma y no ha pasado nada. Yo creo que hablé con mucho respeto. No os voy a decir nada más".

Belén, naturalmente, rechaza totalmente las críticas radicales de Toño Sanchís, con quien ha tenido un toma y daca judicial que ha durado más de un año. "¿Ese es el que me debe más de 600.000? Entonces no tengo nada que decir", responde irónicamente.

Lo que sí le molesta es uno de los rumores sobre la posibilidad de que planease vender una exclusiva con ello. "Eso es mentira y por ahí sí que no paso. Por ahí sí que no paso, porque si lo que dicen hubiera sido verdad, lo hubiera hecho y no lo he hecho. Por ahí sí que no paso".

En todo caso, Belén está de vuelta de todo. "Es que yo siempre me espero algo. Yo creo que no he actuado mal porque yo he visto a María José, con todos mis respetos, cuando ha estado enferma, la han grabado los periodistas y no ha pasado nada. Aunque estuvieran autorizados, no pasa nada porque también estaba enferma y yo hablé con muchísimo respeto".