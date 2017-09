Todo empezó con las críticas de Jesús Manuel Ruiz a las palabras de Belén Esteban en el Deluxe. La situación provocó un mosqueo con Mila Ximénez y una pregunta de la colaboradora desató una tormenta que nadie esperaba en plató...

Jesús Manuel comenzó asegurando que Mila había filtrado de manera "pública y notoria" unas fotografías de la hermana de Terelu Campos, presente en la mesa sin decir esta boca es mía. Mila, naturalmente, se defendió, explicando que esas imágenes eran "públicas y notorias".

Pero la cosa se calentó muy pronto. "Si quieres sacar mierda, sacamos para revolcar cuatro trenes. ¿Quién ha metido las fotos de Suso?", preguntó Mila sobre el exparticipante de Gran Hermano, que este verano sufrió graves problemas familiares con el coma de su hermana (ya recuperada) y unas imágenes en la playa con una bella morena en Mallorca. "Lo retiras o te demando mañana", dijo un sorprendido Jesús Manuel, lo que provocó la absoluta ira de la colaboradora.

Fue entonces cuando Mila se levantó de su silla, cruzó el plató y se encaró con su interlocutor, que también se levantó ante la incrédula mirada de todos los presentes. Jesús Manuel siguió acusando a Mila de filtraciones sobre Suso.

"Yo no dije nada, qué zafio y mala gente eres. ¿sabes de que me he dado cuenta? Que eres malo", dijo ella. "Aprendí de ti", contestó él. "Por lo menos no soy tan torpe y no se me pilla tan pronto", devolvió ella. "A mí con advertencias ahora. Vete a la mierda", zanjó Mila Ximénez. "El juzgado no es un parque de atracciones", espetó furiosa a un incrédulo Jesús Manuel, a quien acusó de no escuchar y ponerse nervioso.

No obstante, el propio colaborador más tarde se excusó diciendo que había confundido las fotos de las que hablaba Mila: "Pensaba que eran otra cosa". Pero la ira de Mila ya se había desatado.