María José Campanario: "Lo recuerdo todo"

María José Campanario vuelve a hablar de su enfermedad en Hola por segunda vez este verano. Impactante exclusiva que se produce sólo unas horas después de que su nombre vuelva a estar en boca de todos. En boca de Belén Esteban.

Vestida de verde (esperanza, dice Hola) por Roberto Diz, y minutos antes de entrar en una boda, Campanario responde sin tapujos a Roseta del Valle en una entrevista que se lee con avidez buscando una respuesta: si llamó o no a Belén Esteban. O por lo menos si es consciente de haberlo hecho: "Yo recuerdo absolutamente todo, de hecho he tenido en todo el momento el teléfono de forma supervisada". Es decir: hubo llamada y ella estaba en plenas facultades mentales cuando la hizo. Pero no dice que la hizo ni habla de su contenido.

Campanario, que avanza acciones legales contra aquéllos que hayan mancillado su honor y niega su obsesión con Belén: "En mi vida he estado obsesionada con nadie". Y critica severamente a quienes han especulado sobre su enfermedad. Insiste en que se ha sometido a un cambio de medicación y que su paso por el sanatorio mental se ha debido a un cambio de medicación: "no todo el que entra en un centro de salud mental lo hace por esa circunstancia".

Mientras, a Belén Esteban le llueven las críticas por haber desvelado la llamada de Campanario. Desde Ana Rosa hasta Toñi Moreno, recuerda Lecturas, han afeado la conducta de Belén, "acorralada por primera vez en sus 18 años de historia mediática". Hasta Jorge Javier en su sábana semanal en la revista pone en duda la idoneidad de compartir la llamada.

Marta Gayá vuelve al 'Hola'

Marta Gayá, una mujer cuyo atractivo es directamente proporcional a su discreción, aparece fotografiada a toda página en Hola, revista de la que lleva huyendo décadas. Por poco no sale en la foto con el rey Felipe, con el que coincidió en una boda este fin de semana en Mallorca.

La alguna vez y quién sabe si todavía amiga entrañable de Campechano (fueron fotografiados juntos este verano en Irlanda) y Felipe eran dos de los ilustres invitados a la boda de Martina Jáudenes, ahijada del monarca e hija de uno de sus mejores amigos. Al enlace, destaca Hola, "El Rey acudió sin la reina".

Para la ocasión, la bella Gayá escogió un vestido gris ceñido que destacaba por su enorme escote. Al cuello y orejas, un conjunto de perla gris y brillantes.

Alba Carrillo y la exclusiva pinchada

Semana se ha hecho con algunas de las pocas fotografías que pudo hacerse Alba Carrillo a bordo del crucero de Disney que iba a llevarla por el Caribe. El huracán Irma impidió su viaje soñado con su hijo y su madre.

Apenas tuvieron tiempo de hacerse cuatro fotos, en las que vemos a Alba junto a su madre, las dos disfrazadas de piratas, para alegría de sus haters.

Leonor y Sofía vuelven sonrientes al cole

La princesa y su hermana han vuelto a clase, y vemos en las revistas el momento de su llegada al colegio, con su madre, la reina Letizia, conduciendo su coche como una madre más.

Encontramos las mejores fotos en Hola, que nos muestra a las niñas sonrientes en la parte trasera del vehículo, y que añade imágenes exclusivas de Leonor y Sofía subiendo la escalera del centro.

Las dos lucen colas de caballo y una mochila idéntica, en las que no hay flores ni muñecos: se trata de la equipación oficial olímpica, con sus aros y su bandera de España.

'Hola' y la boda de Carlos Falcó

Quedan unos días para que Hola celebre la fiesta de boda del Marqués con Esther Doña, y la revista, encargada de la exclusiva, nos ofrece algunos detalles de la ceremonia. Entre ellos, algo insólito, el menú que degustarán los invitados, algo que habitualmente suele ser sorpresa.

Doña, que se ha dejado ver este verano con una imagen algo más juvenil que la que solía mostrar (está empeñada en parecer mayor, quién sabe si para acercarse a su pareja), lucirá dos vestidos de Rosa Clará especialmente diseñados para ella. 150 invitados, entre familiares y amigos, acudirán a la ceremonia, que se celebra el 22 de septiembre en la finca que el marqués tiene destinada este tipo de fastos.

Entre el cariño de Paula y su peor momento

Dos revistas, Lecturas y Semana, dedican sus portadas a Paula Echevarría y David Bustamante, aunque la perspectiva no puede ser más distinta.

Semana, bastante optimista, publica foto de ambos juntos, y titula: "Paula y Bustamante, muy cariñosos en público". Son imágenes de la pareja sentados en una terraza con más amigos. Sonríen, hablan e incluso se cogen de las manos. Pero los besos, en la mejilla.

Lecturas, siempre más pesimista, se centra en el cantante: "Bustamante toca fondo". Dice la publicación que "a sus problemas de salud se suman un preocupante estado de ánimo, un mal momento profesional y la lucha con su ex por la que fue su casa". La revista sugiere que Paula podría estar esperando a finalizar algún contrato publicitario para comunicar oficialmente su divorcio.

Javier Santos: "Julio José me presenta como su hermano"

Diez Minutos ha hablado con el presunto hijo de Julio Iglesias, que acaba de presentar en los juzgados la probeta que demostraría que comparte ADN con el cantante.

Javier Santos asegura que no quiere ni dinero ni hacerse famoso, denuncia que ha sido vetado en radios y televisiones por ser quien es, y cuenta que Julio José le presentó como hermano una vez. De las poquísimas que han coincidido.



Cóctel de noticias

Los hijos de Blanca y Borja vuelven a vivir en Madrid. Leemos en Hola que los niños, que el año pasado estudiaron en Londres, han comenzado el curso en un centro de la capital. Su padre, Borja, tendrá que seguir pasando largas temporadas en Andorra para no vérselas con el Fisco.

Carolina Herrera hija y "El Litri" siguen separados. Dice Hola que aunque decidieron darse un tiempo para reflexionar y han pasado el verano separados, ahora, "con la vuelta a la rutina, la situación es la misma".

Ágata Ruiz de la Prada desmiente que esté enamorada. "De momento lo estoy pasando tan bien… Es como si tuviera catorce años", responde la diseñadora, que ahora va a ayudar a la causa de la Asociación de Divorciadas y Separadas de España.