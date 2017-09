Belén Esteban se niega a desvelar el motivo de la llamada de Campanario

Belén Esteban ha respondido con una sonrisa a las declaraciones de María José Campanario en la revista ¡Hola! La colaboradora de Sálvame tiene en su pareja Miguel un gran apoyo y cariño, algo que lo rompe nada ni nadie.

La colaboradora no ha dudado en defender a su pareja después de las últimas declaraciones de algunos compañeros de cadena, que manifiestan que es una marioneta en manos de Miguel, que de hecho habría impulsado a la de San Blas a desvelar la (supuesta) conversación secreta con María José Campanario.

Ante las amenazas de María José, que dice que va a demandar todo lo demandable y no se merece este trato, Belén se muestra incrédula. Dice, en tono irónico, que "se alegra" de que ella no tenga obsesión alguna por ella –tal y como ha manifestado en su última exclusiva en Hola la mujer de Jesulín– y que, de hecho, su publicitado cambio de color de pelo a rubia (el mismo que luce Belén) fue a causa de un mero cambio de peluquera. "Muy bien", se limita a contestar a los reporteros de Europa Press.

Sobre la afirmación de Maria José de que Belén no estaría desvelando el verdadero motivo de la llamada (porque la dejaría –a ella, María José– en muy buen lugar), Belén dice no saber nada de ello, y de que desde luego no lo ha leído en la entrevista. "Yo no lo he oído", dice, para a continuación aclararse que en todo caso se trata de su entorno, no la propia María José, quien habría dicho eso.