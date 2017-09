Paula Echevarría celebró su cumpleaños rodeada de su familia y amigos, y como era de esperar, no podía faltar su hija Daniela. La expectación estaba servida, por sí hacia su aparición su marido, David Bustamante, aunque como ella misma aclaró, ese hecho no iba a ocurrir por tener un concierto.

Por parte de la familia Bustamante no acudió nadie, aunque tampoco se les esperaba. En la magnífica fiesta que le organizó la revista ELLE, la actriz eligió un vestido largo de alta costura de Dolores Promesas.

"Estoy feliz con mis 40. Uno de los regalos mejores ha sido el unirme profesionalmente a Mediaset, porque en octubre comienzo una película a las órdenes de Gracia Querejeta, y luego una serie de televisión, que espero que sea muy larga. Este año ha sido de cambios, y espero que para bien, porque ha servido para poner las cosas en su sitio. No tengo miedo a los cambios, me gusta mucho esa nueva actitud de mi vida. He pasado por un momento de reflexión cuando terminó Velvet, y ahora estoy feliz con lo que tengo" declaró.

Paula Echevarría y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

La actriz se emocionó nada más entrar y verse rodeada de tanta gente, y atendió con la mejor de sus sonrisas a los escasos medios invitados. "Me gusta lo que soy ahora, y no cambiaría nada de mi vida. Es más, estoy abierta a todo lo que venga". Respecto a la posible venta de la casa familiar, la actriz lo dejó muy claro."No es cierto, y no entiendo de donde surgen esas historias. Paso de todos los comentarios porque es la única manera de sobrevivir. Hay veces que me entero de rumores por los reporteros que me preguntan por la calle. No he puesto mi casa en venta".

En el momento de hablar de Bustamante, Paula se mostró mucho más tranquila que en otras ocasiones." La relación con David es maravillosa. No considero que sea obligatorio tener que decir lo que no pasa. Estamos en un momento nuestro, y no hay nada claro", así lo explicó.

Una noche en la que no paró de saludar a todos los allí presentes, hacerse todas las fotos que le pidieron, y como colofón, la tarta de cumpleaños, en la que apagó las velas en compañía de su hija.