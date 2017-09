Ylenia, amenazada con un supuesto vídeo pornográfico

Ylenia no ha querido dejar pasar por alto las amenazas de un usuario en Instagram. El perfil de @soyelreydeltrap compartió en sus stories un mensaje donde afirmaba que iba a publicar un vídeo pornográfico protagonizado por ella.

Ante tal hecho, la de Benidorm ha decidido denunciarlo públicamente y ante las autoridades: "Dejaré esto en manos de la Policía, Ok? Dais pena los que seguís estos actos de acoso y derribo a las personas. Es lamentable en los tiempos que corren. Alucinaba al ver a niñas siguiendo el juego, aunque la mayoría eran chicos... pero las había!!! La gente no tiene empatía ni humanidad, de ningún tipo. Que sepáis que estas cosas son denunciables y la ley hace seguimientos. No permitáis que nadie os haga esto, va en contra de tus derechos como persona. Que la ley los castigue! No te cortes y denuncia!! Aquí estoy para cualquiera que esté sufriendo algún abuso y no sepa cómo actuar. Tenéis mi apoyo máximo".

Un ataque hacia su persona que ha tenido una respuesta unánime entre sus seguidores. Muchos de ellos se han posicionado al lado de Ylenia mostrándole su apoyo incondicional en estos difíciles momentos.