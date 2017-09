Elisa Tulián, o Eli, como la llaman sus íntimos, se alzó con la corona de Miss Spain 2017 este sábado y será quien represente a nuestro país en el certamen de Miss Mundo que se celebrará en China el próximo 18 de noviembre.

Desde un primer momento, la representante de Baleares fue una de las favoritas del jurado. Superó con creces las pruebas físicas y destacó en su faceta más social por su dedicación a las mujeres que sufren violencia de género a través de la Fundación Anabella: "Hace unos años yo pasé por ese trance y gracias a mi familia logré superarlo, pero no es nada fácil, así que estoy muy implicada con esta fundación", declaró Eli con lágrimas en los ojos.

La mallorquina de adopción tiene 21 años y nació en Argentina, sus padres son españoles y lleva viviendo en España desde hace 12 años. Es bailarina, quiere ser actriz, está estudiando Arte Dramático y siente una especial devoción por el mundo de la moda: "Pienso que todo se puede compaginar, no me asusta nada el trabajo y soy muy perfeccionista. Es uno de los rasgos más destacados de mi personalidad".

No tiene novio y entre sus planes inmediatos está el trasladarse a Madrid para comenzar su preparación de cara a la nueva edición del certamen mundial de belleza. Incluso ya ha pedido consejos a Mireia Lalaguna, la única española que ha conseguido el título de Miss World.

Según comentó Elisa, no tiene ningún miedo a las críticas que puedan surgir en el mundo de la interpretación por ser miss: "Estoy muy feliz, no esperaba ser la elegida y tengo muy claro que voy a trabajar muy duro. La experiencia no ha podido ser mejor, la relación con mis compañeras ha sido muy buena y todas me han felicitado".

Como damas de honor fueron elegidas Katixa Elizegi (Cantabria) y Mercedes Riveira (Valencia). La gala se celebró en Playa de Aro (Gerona) y como en años anteriores la presentación corrió a cargo de Ares Teixido, ex concursante de Gran Hermano, y Daniel Montesdeoca.