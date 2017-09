Garzón, sobre su luna de miel de un mes en Nueva Zelanda: "Como cualquier español"

Alberto Garzón fue anoche el invitado de La Sexta Noticias, donde fue objeto de una entrevista en relación con la situación de Cataluña, en la que a su partido y la coalición a la que pertenece se les acusa de moverse en el terreno de la ambigüedad.

Ya al final de su intervención, el coordinador de Izquierda Unida salió al paso de las críticas por su boda fastuosa, con centenares de invitados en un entorno del máximo lujo, completada con una luna de miel en Nueva Zelanda que se prolongará todo un mes.

"Me he casado de una forma absolutamente convencional, como hubiera hecho cualquier persona en este país", dijo Garzón, que criticó la excesiva atención mediática que despertó el bodorrio, una presión a la que dijo no estar acostumbrado.

El líder comunista reveló que hubo periodistas que intentaron colarse en la celebración de la boda para captar imágenes, "aunque supongo que esto es así y que se lleva en el cargo".

Respecto a su luna de miel, que se prolongará durante un mes en tierras neozelandesas, Garzón entiende que es algo que entra también en la realidad cotidiana de cualquier español, una afirmación poco compatible con la tesis que defendió a lo largo de la entrevista, según la cual "este país" sufre un gravísimo problema de precariedad.

Su sentido de la responsabilidad política, en cambio, lo ha obligado a posponer el viaje de novios puesto que el 1 de octubre tiene que defender la postura de su partido contra los presupuestos generales del Estado presentados por Rajoy. Después de esto solo le quedará un pequeño detalle para salir rumbo a los antípodas: "lo haré cuando me case de manera formal -dijo el líder proletario-, porque aún tengo que firmar los papeles para poder tomar las vacaciones de mi mujer".

No hay fecha para esta luna de miel, aclaró Garzón, que solo tendrá lugar "cuando este país permita que una persona como yo, con mi responsabilidad política, pueda viajar".