Malú siempre lleva sus amores en secreto

Transcurre la carrera musical de Malú sin tropiezos, llenando este verano allí donde está anunciada, como en Marbella, a principios de agosto, donde fue una de las estrellas en las galas de Starlite. Luego se marchó a la Argentina y de allí ha regresado también muy contenta. Pero uno de esos comentarios que cualquiera hace en las redes sociales le ha supuesto un enfrentamiento con Bisbal, muy probablemente no deseado ni por ella ni por su colega almeriense. Todo viene de cuando en una pasada edición de La Voz, David comentó, con ese humor característico que muestra, sin mala fe ni divismo, que sus clubs de "fans" debieran votar al candidato que él había elegido como su favorito en ese programa-concurso. A lo que Malú respondió, igualmente sin tratar de herir a nadie, lo siguiente: "A mí no me hace falta recurrir a los míos". Lo que ha desatado posteriormente un cruce de acusaciones a una y a otro por parte de sus encendidos admiradores. Si en verdad Bisbal se ha enfadado, lo que creemos no ha sido así, o Malú piensa que no tiene buen "rollo" con éste, más nos parece un malentendido entre los dos sin mayores consecuencias.

Lo importante es que Malú estrena nuevo disco a partir de este 15 de septiembre, dos años después del último hasta la fecha: "Caos". Su título es "Invisible". Lo que justifica en cierto modo el misterio con el que ella misma y su casa discográfica han llevado todo el proceso de grabación, sin adelantar nada en los programas radiofónicos musicales ni en You Tube, ni siquiera en las entrevistas que le han hecho hasta hoy. Sus propósitos inmediatos se ciñen a promocionar esas novedades hasta incorporarse dentro de unas semanas al equipo de "La Voz", con Juanes, Pablo López y Manuel Carrasco de compañeros.

María Lucía Sánchez Benítez tiene treinta y cinco años. Una edad magnífica como mujer y como artista ya en su madurez en este caso. Fue su tía Reyes quien le puso el remoquete de Malú, uniendo las primeras sílabas de su nombre compuesto, aduciendo que éste era demasiado largo. Y así fue cómo empezó a actuar desde los quince años, cuando debutó de la mano de su gran amigo Alejandro Sanz, quien le cedió un tema en exclusiva: "Aprendiz". Alejandro siempre fue muy amigo de la familia de los Lucía, por su paisanaje gaditano, y por afinidades musicales con el flamenco. Tal era esa relación que los ennoviaron, sin que ello fuera verdad. Se han tenido siempre un cariño grande: pero como amigos, no por otros motivos. Tampoco es creíble su supuesto romance con Pablo Alborán: el malagueño tiene su propio compromiso sentimental. Y ya cuando circuló el rumor de que a ella le gustaba mucho Sergio Ramos, se dispararon las conjeturas. Es posible que haya sentido atracción hacia el bravo defensa internacional, que además es del Real Madrid, el equipo de la familia de Malú. Pero público es que el jugador tuvo otras aventuras antes de casarse con quien hoy es la mujer de su vida. A la creadora de "Devuélveme la vida" se la relacionó hace de esto ya la tira de once años con un guaperas llamado Jorge, idilio que duró poco. Y cuando este joven desapareció de su vida, ella se fijó de nuevo en otro futbolista. Y por supuesto "merengue": Gonzalo Higuaín. Estuvo muy enamorada y parece que menos correspondida por el delantero blanco. "Yo es que he sido siempre muy apasionada", ha declarado más de una vez cuando algún periodista se interesa por su relación con los hombres. Pero de ahí a que dé más explicaciones, "rien de rien", que dicen los franceses. Pasapalabra, y a otra cosa, mariposa, en cualquiera de las ruedas de prensa a las que se somete cuando saca nuevo disco.

Siempre se ha mostrado esquiva con los "paparazzi", quienes no lograban "cazarla" con nadie por mucho que la acecharan, cámara fotográfica en ristre. Hasta que hace un par de años obtuvieron premio a su contumacia: captarla abrazada de un seductor Gonzalo Miró, un año mayor que ella, que algo les dará a ellas cuando en su "curriculum" amoroso suma desde la hija de la Duquesa de Alba, la cantante Amaia y algunas más. El hijo de Pilar Miró hizo buenas migas con Malú, la acompañó a algunos conciertos, situándose preventivamente en un rincón del escenario. Y así han continuado su romance, huyendo siempre de los focos. A día de hoy no se sabe si continúan o no juntos dada la discreción con que se mueven.

Malú, siempre discreta | Cordon Press

Malú es muy familiar. Siempre estuvo muy unida al clan de los Lucía, aunque desde que empezó a actuar profesionalmente se negó a utilizar ese sobrenombre, casi un apellido de los suyos, sobre todo su inolvidable tío Paco, al que quería y admiraba con locura. "Nunca quise aprovecharme de ello, no me pareció bien". Su padre, Pepe de Lucía, sí que utilizó ese digamos apodo, igual que Paco. Estaban en su derecho. Pero es que, de chicos, en Algeciras los conocían así. Porque la madre, portuguesa, se llamaba Lucía. El progenitor de Malú es un buen cantaor flamenco, que a veces ha probado otros géneros como el tango argentino. También toca la guitarra, escribe letras y es productor discográfico. Pensamos que no se le ha reconocido toda su valía. ¿Tiene que ver en ello que esté oscurecido por la fama de Paco de Lucía, su hermano? Injusto en cualquier caso ser minusvalorado. Sobre la madre de Malú, Pepi Benítez, digamos que formó parte del cuarteto rumbero Arena Caliente; cuatro bellezones que durante unas pocas temporadas llegaron incluso a situar sus canciones en las listas de éxitos. Pepi y Pepe de Lucía se separaron, e imagino que Malú debió, pese a su corta edad, sufrir esa ausencia paterna en su casa.

Puede que tal circunstancia pese tanto en ella que se lo piense a la hora de casarse, si es que eso entra en sus planes, lo que por hoy no lo parece. Ello no quita para que, aunque viva temporadas en soledad con un montón de perros y gatos, algunos de ellos recogidos de la calle, muestre siempre su lado familiar y guste de estar con los suyos cuando le es posible. No hace muchos días se detuvo unos segundos en su actuación para anunciar al público que su guitarrista, José, iba a tener un hijo, con una de sus coristas, a la que acarició el vientre. El niño que esa pareja espera… será su sobrino. José es su hermano. Detalle que los espectadores premiaron con aplausos, que indica lo sensible que es una de las artistas más queridas de España. Con más de dos millones de copias discográficas vendidas, veintidós discos de platino, dos nominaciones a los Grammy latinos, entre otros muchos otros galardones nacionales.