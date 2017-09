Alba Carrillo, pillada entrando en el psiquiátrico

"Alba Carrillo vuelve al psiquiátrico" es el contundente titular de ¡QMD! La modelo acudió a la clínica López-Ibor para continuar con su terapia, que comenzó una vez terminó su matrimonio con Feliciano López. Alba llegó muy seria, con un look moderno (su camiseta rezaba "las chicas salvarán el futuro") y unas grandes gafas de sol, acompañada de su todavía "no-novio" David Vallespín. Bien es cierto que la modelo siempre ha reconocido que tuvo que acudir al psiquiatra en su momento más bajo. "Toqué fondo y no podía dormir", explicó en su momento. A ello se unen sus inminentes problemas judiciales con Fonsi Nieto, dispuesto a pedir la custodia total de Lucas, su hijo en común.

Además, Paula Echevarría sigue alargando la serpiente del verano, la de su ruptura con Bustamante: "David y yo no tenemos nada claro", asegura la actriz. Y no se pierdan a Lucía Pariente, precisamente la madre de Alba Carrillo, que ha tuneado su utilitario –un pequeño vehículo para el que no hace falta carnet– poniendo su nombre en la matrícula.

En Pronto siguen dándole vueltas a la guerra entre María José Campanario y Belén Esteban. La revista repasa las consecuencias de su dramático enfrentamiento, desde el vuelvo en la opinión pública (que casi por primera vez ha reprochado su conducta a la de San Blas) y que podría acabar en los juzgados. Además, Mónica Cruz nos anuncia que está "abierta al amor" pero no está dispuesta a "aguantar a cualquiera".

En Interviú, Toñi Tirado y Rebeca Casoa, víctimas del IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), aparecen semidesnudas y esposadas por ser "esclavas de la hipoteca".