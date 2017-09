David Bustamante, al límite: "Me siento acosado y perseguido"

Desde que saltó la noticia de la separación de David Bustamante y Paula Echevarría, el cantante no levanta cabeza y está cansado de la persecución mediática y la presión a la que se ve sometido. La polémica sobre la cancelación de su concierto en Laguna de Duero y la disputa por la casa familiar en Villafranca del Castillo han hecho que el cantante diga basta a través de su página oficial de Facebook.

"No sé qué me jode más… si el maltrato sistemático, injusto e incomprensible de cierta prensa con mi persona… O que nadie, después de todos estos años y de cómo me he portado con la gente, tenga cojones a defenderme! Tratado, acosado y perseguido como un delincuente… Bueno, ¡no! A esos se les protege más! ¡Dejadme vivir en paz!", escribía el artista en la red social.

La propia Paula Echevarría salió a desmentir la noticia del chalet de ambos. "No entiendo dónde surgen esas historias. Paso de todos los comentarios porque es la única manera de sobrevivir. Se han dicho tantas historias que no sé de dónde surgen. Me suelo enterar por los reporteros que me preguntan por la calle. No he puesto en venta mi casa", declaró.

No es la primera vez que Bustamante estalla. Pocos días después de conocer la noticia de la separación, tuvo un encontronazo con los reporteros que le esperaban en la puerta de su casa. "Nos estáis matando poco a poco. De verdad, dejadnos vivir tranquilos", dijo en su día.