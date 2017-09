La actriz porno Amarna Miller se rompe un codo y pide 10.000 euros a sus fans

La actriz porno Amarna Miller, que saltó a los titulares de la actualidad declarando su simpatía por Podemos y hacia el referéndum ilegal en Cataluña, ha sufrido un grave accidente de moto durante sus vacaciones en Filipinas.

La actriz tuvo que ser operada del hombro, que resultó gravemente dañado, como también el codo y su pierna. Ella misma ha documentado las heridas y su estancia en el hospital donde estuvo ingresada dos semanas para sus fans en Twitter.

I've had a traffic accident in the Philippines.I broke my shoulder, I had a surgery and a blood transfusion. Still recovering❤️I love u all. pic.twitter.com/qsvlk4vSLS