Es posible que muchos no lo recuerden, pero los seguidores más fieles de Gran Hermano todavía tienen en mente a una de las parejas más míticas que del reality: Kiko Hernández y Patricia Ledesma. La exconcursante visitó este domingo Viva la vida, conducido por Toñi Moreno, en un reencuentro de "grandes hermanos" para rememorar su paso por el programa y, ya de paso, su noviazgo con el tertuliano de Sálvame.

Mientras ella desapareció de la televisión, él se convirtió en uno de los rostros más conocidos de Telecinco. Su romance nació en la casa de Guadalix y fueron protagonistas de su edición, además de ser los primeros en la historia del programa en disfrutar la famosa 'hora sin cámaras'. Sin embargo, Patricia desveló que ella tan solo hablaron durante aquel momento.

Cuando rompieron también ocuparon horas en los platós. "Tuviste una historia de amor con Kiko", le recordó Toñi Moreno a la entrevistada. "Bueno, una historia... Yo en la casa tuve un poco de aislamiento" y fue entonces Kiko se acercó más ella. ¿Qué le enamoró de él? "Sobre todo, el sentido del humor. Yo es que me río mucho con Kiko", reconoció.

Después de aquello, trabajó en televisión durante un tiempo pero le costó mucho encontrar la estabilidad. "En seis años de televisión no te solucionas la vida. Para mí, además, no está pagado lo que yo he soportado por trabajar en televisión. Lo que yo ganaba era poco. Han sido los años peores de mi vida", declaró hace pocos Ledesma.

Ahora, Patricia es feliz junto a Roberto Zapata, con el que tiene dos hijos, Roberto y Cayetana.