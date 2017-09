Ana Rosa Quintana da un toque de atención a Andrea Janeiro

La desafortunada entrevista de Belén Esteban en Sábado Deluxe en la que desveló la llamada que recibió de María José Campanario sigue acaparando las tertulias de Telecinco. Este sábado, la colaboradora de Sálvame volvió a sentarse en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez para seguir ahondando en el episodio y añadir más datos. "Hay cosas que se me escapan", le dijo Belén al presentador dudando de las verdaderas razones de la llamada de la mujer de Jesulín de Ubrique.

Algunos periodistas señalaron que se habría producido "con el conocimiento de Jesús para favorecer que sus hijos se despidan de Andrea, antes de que se vaya a a estudiar". Sin embargo, Belén desmintió que ese fuera el motivo de la llamada: "No es verdad, si hubiera sido así lo hubiera contado. A mí no me tienen que llamar para que se vean los hermanos. Mi hija ya tiene 18 años y a la que tienen que llamar es a ella para que vea a sus hermanos. Yo aquí ya no pinto nada.Y en cualquier caso, no tiene que llamar María José Campanario. Tiene que llamar Jesús Janeiro Bazán".

Ana Rosa Quintana, que en un primer momento se mostró muy crítica con la entrevista de Belén, elogió el discurso posterior en su programa matinal. "María José Campanario no está bien. Estaba ingresada en un psiquiátrico, posiblemente medicada y no tiene validez como si estuviera sana".

Sin embargo, se mostró muy satisfecha con la segunda entrevista de la princesa del pueblo en Sábado Deluxe. "Belén tiene toda la razón en eso. Si el padre tiene relación con la hija, y la hija con los hermanos, ya es una persona adulta, mayor de edad". Unas palabras con las que la presentadora pedía a la hija de Belén que asuma su responsabilidad en la polémica familiar: "Belén se tiene que salir de ese círculo".