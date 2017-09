Imanol Arias, en la quiebra: "Lo he vendido todo"

Imanol Arias no atraviesa sus mejores momentos en el aspecto económico. El actor se encuentra actualmente en Argentina presentando la comedia Retiro voluntario, una comedia negra que se estrenó este verano en España. Y allí concedió una entrevista al diario La Nación en la que el actor confesó de primera mano su precaria situación.

Tras los problemas derivados de su presunta sociedad en un paraíso fiscal a raíz de Cuéntame y los papeles de Panamá, el litigio consecuente con Hacienda ha mermado los ahorros del actor, que ha tenido que vender diversos bienes para volver a estar en paz con el ministerio de Montoro.

"Vendí todo, pero no siempre te compran bien. No tengo vivienda y he tenido que despedir a los cuatro empleados que trabajaban conmigo. Eso me permitió cumplir con una obligación", ha explicado.

"Soy una persona que jamás ha eludido responsabilidades. He vendido todo para empezar de cero. Vivo como una pluma", ha dicho Arias, quien ha recuperado su romance con Irene Meritxell tras algunos meses separados.

El protagonista de Cuéntame subrayó que nunca fue "consciente de lo sucedido", pero se declara "responsable". "Voy a devolver todo, hasta el último centavo. En España no puedo hablar de esto. No debo, ni quiero entrar en conflictos en mi país", dijo Imanol Arias. "Mi problema no es de ocultación, sino de un error en el sistema de pago no consentido. Jamás oculté mis ganancias ni mi patrimonio".

Arias sitúa el origen del problema en un cambio en la ley de propiedad intelectual: "El Gobierno fijó unas cuotas de propiedad intelectual que no eran legales. Europa le llamó la atención y ahora el Estado nos debe mucho dinero a los actores, autores, periodistas, por la copia privada. Ellos fijaron una cifra que no se podía discutir. A partir de las variaciones en la ley, en un momento se nos animó a los actores que teníamos gente contratada a que tuviéramos sociedades anónimas, luego personales o profesionales".