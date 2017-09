Rubén Castillero es el último Míster España y ha aprovechado su paso por Madrid para asistir como invitado a los almuerzos que organiza la peña periodística El Cuarto Poder, en el restaurante Casa Lucio. "He tenido un verano bastante movido a nivel profesional, en la actualidad estoy preparándome unas oposiciones para ser nadador de rescate. Sé que es muy peligroso, pero sarna con gusto no pica".

El vasco ganó el concurso el pasado mes de mayo, y le gustaría entrar en el mundo de la moda, donde ya ha hecho varias cosas y también le gustaría probar en televisión. "Por mi forma física, me gustaría entrar en Supervivientes; he practicado muchos años waterpolo y hago mucho deporte, eso a simple vista se nota. He llegado a pesar 107 kilos y usar una talla 46 de pantalones, no por obesidad sino por musculatura, ahora no estoy así", explicó.

Rubén Castillero y el periodista Carlos P. Gimeno | Elio Valderrama

Rubén es un hombre sencillo, cariñoso y con gran sentido del humor, tiene 23 tatuajes y 23 años. "Soy hijo único, a mi madre que esté tatuado no le gusta nada, y cuando gané el concurso me dijo que de algo me habían servido. Creo que el tener tatuajes no tiene que ser un hándicap, de hecho en la actualidad los modelos mejor pagados los lucen sin ningún problema, además solo se ven si haces moda de baño, si vas vestido, todos somos iguales". Según comentó, en la actualidad no tiene novia. "Llevo un tiempo así y estoy a gusto, pero si llegase alguien a mi vida, no me importaría, de hecho cuando la he tenido soy muy fiel", declaró.

El próximo mes de diciembre representara e a España en el certamen internacional, que se celebrara seguramente en Singapur u Hong Kong.