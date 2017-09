Karmele Marchante se une a la concentración separatista en Madrid

La Puerta de Sol de Madrid se convirtió este miércoles en el escenario de la concentración separatista promovida por "Madrileños por el Derecho a Decidir" y alentada por Podemos a través de las redes sociales. Entre los pocos asistentes allí congregados hemos descubierto a una entregada Karmele Marchante ataviada con unos llamativos pendientes en forma de estelada y enormes gafas de sol amarillas.

No sorprende ver a la periodista en la concentración, ya que es habitual verla apoyando la lucha separatista. En 2015 posó para Interviú cubierta con una gran estelada, y eso que llegó a declarar que no le interesaba la política. "Cataluña tiene derecho a caminar sola. Quiero una Cataluña republicana, independiente, laica, fuerte, potente, generosa, y no como esta birria de Europa que no interesa nada", comentó a la revista.

Todo el mundo habla de Karmele y nuestra próxima portada. ¿Te la vas a perder? Mira, mira... http://t.co/NrDFUnagrK pic.twitter.com/9y4lRsTowT — interviú (@interviu) September 19, 2015

Poco después de abandonar Sálvame, la colaboradora denunció supuestos insultos de sus compañeros fuera de pantalla pero dentro de plató, como "zorra independentista" y "cerda catalanista". Tras aquel mal trago, Karmele llegó a la conclusión de que "una independentista en Madrid no puede vivir", pero parece que se lo ha pensado mejor.