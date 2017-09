Mia Khalifa: "El ISIS quiere decapitarme"

Mia Khalifa, de 24 años y origen libanés, es una reconocida actriz de cine para adultos cuya carrera profesional acaba de despegar. La joven se ha convertido en noticia ya que, según ha denunciado en una entrevista, ha recibido serias advertencias por parte del ISIS que amenazan con cortarle la cabeza.

La polémica nació cuando grabó una escena porno en la que aparecía con hijab y, además de ser repudiada en su país, se convirtió en objetivo del autodenominado Estado Islámico.

La actriz ha recibido insultos y amenazas en redes sociales y, aunque reconoce sentirse asustada, trata de hacer una vida normal: "Intento no preocuparme porque no puedes mostrarte débil con ellos", asegura. "Es lo que están buscando. Intento hacer como si no me importara, aunque al final te acaba afectando".