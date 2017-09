Elsa Pataky vuelve a España como musa y protagonista de la nueva campaña de otoño-invierno de Woman'secret. La actriz protagoniza un film promocional en el que interpreta un "personaje de inquietante belleza, personalidad seductora e increíble astucia". Ajena a los rumores de crisis con su marido Chris Hemsworth, Elsa habló con Chic sobre sus nuevos proyectos, su familia y su vida en Australia.

Pregunta: Después de mucho tiempo vuelves a España, ¿qué tal el regreso?

Elsa Pataky: Muy bien, me encanta. Me gusta salir por las noches a comer mi jamón (risas). Me encanta venir a España.

P: ¿Te has podido traer a los pequeños?

E: Vengo a trabajar y no tengo tiempo para ellos. Hacerles el viaje y el cambio de horarios es un poco complicado. Para no estar con ellos prefiero que no vengan y centrarme en el trabajo y quedar con mis amigos.

P: Protagonizas otra vez una campaña de ropa interior, ¿cómo te preparas físicamente?

E: Hago lo habitual, mi cuerpo está acostumbrado, aunque sí que hago un poco más de ejercicio evidentemente. Pero el cuerpo y el músculo tienen memoria y llevo toda mi vida haciendo ejercicio. Llevo entrenando desde que tenía 18 años, por eso recomiendo a la gente joven que lo haga. No llevo ningún tipo de dieta, como lo de siempre. Recomiendo a la gente que no haga dietas rebotes.

P: ¿Entrenas más desde que te casaste con Chris?

E: No creo. Disfrutamos mucho porque los dos hacemos mucho deporte, es algo que nos une muchísimo. Aunque él me da más caña, pero siempre he entrenado y me he puesto retos alto. Después de tener hijos mi cuerpo perdió toda la grasa y me quedé más delgada.

P: ¿Queréis ampliar la familia?

E: No. (risas)

P: Es la primera vez que dices un no tan rotundo.

E: Estamos saliendo del periodo más complicado. Ahora los niños son más independientes y podemos dedicarnos más a nuestras profesiones. Cuando soy madre me dedico al cien por cien a mis hijos y me obsesiono con ello. Ahora me estoy relajando y no me apetece empezar otra vez.

P: ¿Él está de acuerdo?

E: Sí, sí. Queremos estar más el uno con el otro. Poder estar un rato abrazados sin tener que salir corriendo porque los niños lloran.

P: ¿No habéis pensado en trasladaros a España?

E: Nuestra base es definitivamente Australia. Hemos encontrado un lugar donde nos sentimos bien. Es un pequeño pueblo donde llevamos una vida de lo más normal, si nos trasladamos a una ciudad crearía interés y expectación. Es lo que justamente quería dar a nuestros hijos, que no sientan que sus padres son especiales.

P: ¿Vuestro matrimonio es tan idílico como parece?

E: No somos un matrimonio perfecto, ni mucho menos. Tenemos nuestros altibajos y nuestras pequeñas discusiones. Intentamos que lo bueno sea lo que más pese en la balanza. Resolvemos los problemas antes de que se hagan más grandes, por eso intentamos pasar más tiempo juntos.

P: Se habló de crisis.

E: Se habla de muchas cosas. También se habló de que mantenía una relación con una chica que trabaja con él. Somos un poco aburridos porque no nos pasa nada interesante e intentan meter algo de chispa. Nosotros intentamos mantenernos unidos como pareja.

P: En cuestión de ropa interior, ¿qué le gusta a Chris?

E: Todo (risas). Todo lo que sea sensual, elegante y sexy le encanta. Los hombres disfrutan mucho con eso, con que vean a sus mujeres sentirse bien consigo mismas.

P: Dices que pasas mucho tiempo en España para poder ver a los amigos. ¿Entre ellos está Fonsi Nieto?

E: Hace mucho que no le veo, coincidimos muy poco. Con quien tengo una relación muy especial es con Gelete.

P: ¿No vas a ver a tus compañeros de Al salir de clase? Hace poco se reunieron por el aniversario de la serie.

E: Sí, voy a quedar con ellos. A la primera reunión no pude ir, pero les dije que iba a estar en España y que me encantaría verlos. Vamos a hacer una cena para contarnos todo lo que nos ha pasado. Va a ser como una reunión de colegio.

P: ¿Te imaginabas hace años que ibas a terminar donde estás?

E: Yo lo único que quería era ser mamá y trabajar en lo que me gustaba. Lo he conseguido. Se han cumplido mis sueños. He ido cumpliendo retos pequeños hasta llegar aquí.

P: ¿Vamos a verte dirigiendo algún día?

E: Sentiría mucha presión. Yo sola me faltaría tiempo. Pero siempre he pensado en crear un proyecto desde el principio y poder dirigir. Empezarlo, acabarlo y ver el resultado. No sé si me atrevería.