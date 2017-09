"Esther Doña tiene tremendos enemigos que cuentan cosas de su pasado sentimental"

La (otra) crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Emilia Landaluce, Marina Pina y Beatriz Miranda para tratar todos los asuntos de la actualidad social del viernes. Como, por ejemplo, la fiesta nupcial del marqués de Griñón y Esther Doña después de que ambos contrajeran matrimonio por la vía civil el pasado 22 de julio en un acto totalmente privado.

Ambos habían legalizado su unión convirtiéndose en pareja de hecho hace un año. Pero quedaba por cumplir el sueño de la boda, ya materializada en el más estricto secreto (conocido, no obstante, por la prensa rosa).

Ahora, cuarenta días después, la pareja –separada por cuarenta años de edad, pero unida en el amor– lo anuncia de manera oficial mediante una fiesta que contará, no obstante –y tal y como cuenta Beatriz Cortázar en ABC– con notables ausencias como Manuel y Xandra, así como Tamara, sus tres hijos mayores. La fiesta tendrá lugar en la finca El Rincón, propiedad del marqués, en Aldea del Fresno.

No obstante, la felicidad de la pareja no impide que ciertas sombras sigan cayendo sobre la estilizada figura de Esther Doña. Tal y como explicó la periodista Beatriz Miranda, "el marqués es un hombre que no interesa mucho, es tremendamente aburrido. Lo han dicho todas sus exmujeres. Le escribí un artículo titulado "El marqués de gruñón" porque ya me recibió enfadado. De Esther Doña sí que soy fan. Tiene tremendos enemigos, muchos gargantas profundas nos han llamado contando cosas sobre su pasado sentimental, difíciles de confirmar".

Y es que Esther Doña estaría lejos de estar desprotegida, sin no se casase con el marqués. "Varios pisos pagados de millones de euros, un importante patrimonio...". Doña tiene ya dos cuantiosas hipotecas pagadas de dos pisazos en Majadahonda. Y como guinda, se sabe que puso un anuncio para vender un todoterreno de altísima gama, "porque su marido le regaló otro".

En todo caso, se dice y se asegura que no habrá exclusiva en ¡Hola! este miércoles. Pero está por ver si la revista finalmente consigue las imágenes más interesantes de una manera u otra. ¿Dará que hablar la pareja estos días?