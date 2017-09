Nuevo enfrentamiento tuitero de la polémica escritora Lucía Etxebarría. Esta vez la víctima ha sido el cantante Manu Tenorio que se vio envuelto en una discusión a raíz de un tuit en el que escribió: "Las mujeres están locas". En realidad, se trataba de un texto en el que se ensalzaba el papel de la mujer y su capacidad frente al hombre. "Las mujeres son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que le des (a una mujer), siempre lo hará mejor. (...) Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des", era el texto que incluía la imagen que compartió.

Lucía Etxebarría, descontenta con el contenido del tuit, aclaró a Tenorio: "Técnicamente eso se llama sexismo benevolente. Por ejemplo, hay mujeres que no tienen hijos y no forman hogares". El cantante comenzó entonces un cruce de acusaciones: "Bueno, yo como lo he conocido comparto lo que he conocido", contestó.

"Lo que no vale es decir 'las mujeres son'.Algunas mujeres son hogareñas, cocinan, les gustan los niños. Otras no, pero todas son mujeres", volvió a escribir Etxebarría. "Y nuestro valor no reside en cocinar, tener niños o ser hogareñas. Tampoco somos superiores a los hombres".

El cantante se preguntó entonces si "¿todavía estamos en este momento de los 80?". "Ser feminista no pasa de moda", contestó la escritora. Viendo que la conversación cada vez subía más de tono, el cantante decidió dar por finalizada la discusión:"No hay que hacer de todo un conflicto". Una frase que no obtuvo respuesta por parte de la escritora.